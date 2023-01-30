Все на рыбалку! «Сахалинский лёд – 2023» соберет участников 23 февраля

Фестиваль любительской рыбалки в двенадцатый раз соберет на реке Найба в Долинском районе желающих отдохнуть по-сахалински. По традиции в программе будут командные соревнования, мужской и женский биатлон. Предусмотрены призы в различных номинациях, лотереи от спонсоров, интерактивные конкурсы, угощения полевой кухни. Главным призом в этом году станет снегоболотоход. Регистрация участников стартует 7 февраля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Наш фестиваль стал поистине любимым семейным праздником сахалинцев и гостей острова. С нетерпением его ожидают и корпоративные участники – многолетнюю традицию сбора на «Льду» поддерживает не один десяток рыбопромышленных, строительных предприятий, представители банковской сферы. Такие мероприятия объединяют людей. Среди участников немало тех, кто верен фестивалю и посещает его с первого года проведения, – отметил министр по рыболовству области Иван Радченко.

Испытать рыбацкую удачу может любой желающий – в мероприятии принимают участие сборные семейные и детские команды, а также команды людей с ограниченными возможностями здоровья, для которых обеспечивается комфортное пребывание.

По правилам состязаний, первыми на старт выходят участники в составе команд – по 4 человека в каждой. Их общая задача – поймать как можно больше наваги, в зачет идет только она и длиной не менее 19 сантиметров – это промысловый размер. На этап выделяется полчаса, в случае плохого клева время может быть добавлено, чтобы шанс пройти в следующий круг состязаний был у большего количества участников. После взвешивания 50 команд с лучшим уловом проходят во второй, самый зрелищный и азартный этап — «Рыбацкий биатлон». Здесь уже каждый за себя. Участники бурят поочередно 4 лунки, к следующей можно переходить только после того, как вытянул рыбу из первой.

Призовой денежный фонд составляет около 500 тысяч рублей. Кроме того, организаторами и спонсорами фестиваля предусмотрено множество иных ценных призов. Главным призом соревнований в категории «Рыбацкий биатлон» среди мужчин станет снегоболотоход, предоставленный сахалинской ассоциацией рыбопромышленных предприятий.

Без ценного приза не останутся в этом году и участницы «женского биатлона» – этот вид состязания впервые появился лишь в прошлом году и сразу получил широкую поддержку участников. В дополнение к денежному призу в размере 50 тысяч рублей победительница получит и приятный ценный подарок, наименование которого организаторы пока держат в секрете.

Также предусмотрены призы в номинациях: «За самую крупную рыбу», «Самому опытному участнику», «Самая колоритная команда», «Женской команде», «Детской команде», «Лучшая группа поддержки».

Можно будет поучаствовать в лотерее, где будут разыграны 12 ценных призов от спонсоров. Красочные костюмы, яркие выступления участников также входят в особую категорию оценки жюри и поощряются ценными призами.

Утро соревновательного дня участникам предложат встретить за «Рыбацким завтраком» у сцены – теплые пирожки и горячий чай придадут сил перед командными соревнованиями, которые по традиции стартуют первыми.

Кроме того, на территории будут оборудованы места для парковки, обогрева, переодевания. В местах горячего питания желающие смогут угоститься блюдами полевой кухни. А на торговых площадках можно будет приобрести шашлык, плов.

Участники и гости фестиваля могут вести свой вклад в благотворительную акцию «Варежка добра» — желающие смогут передать пойманную рыбу для приюта животных.

Прием заявок на участие в командном первенстве стартует 7 февраля 2023 года и будет осуществляться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 до 19:00 22 февраля по телефону: 8 (4242) 722-576, а также круглосуточно на сайте http://sakhice.ru/. Также заявку на участие можно будет подать в месте проведения мероприятия — в зоне регистрации с 7:30 до 9:30 23 февраля.

В случае неблагоприятных погодных условий, препятствующих проведению мероприятия, время будет скорректировано.

Организаторы обращают особое внимание на соблюдение правил соревнований, в частности на запрет проноса предметов, не относящихся к испытаниям, а также нахождение иных лиц, кроме участников команд, в секторе лова. Для ограничения входа в сектор лова посторонних, предлагается заранее подать заявки на выдачу пропусков тем, кто намерен осуществлять фото и видеотрансляции.

Напомним, фестиваль подледного лова наваги проходит ежегодно с 2012 года, в рамках Всероссийского — «Народная рыбалка» и организовывается правительством области и региональным министерством по рыболовству. Соревнования проходят под эгидой здорового образа жизни, бережного отношения к природе, а также позволяют популяризировать любительское и спортивное рыболовство, с каждым годом привлекая все больше участников и гостей.

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