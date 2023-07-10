«Все наши страхи не оправдались». Зачем сахалинцы берут питомцев с инвалидностью, и как таким животным помогает центр «Доброе сердце»

В 2022 году по статистике почти треть населения бросила своих питомцев. 4 млн животных стали бездомными, и только 144 тысячи из них живут в приютах. Бывает, что кошку или собаку привозят в приют с травмами, которые приводят к инвалидности. Таких питомцев берут еще реже, но все-таки хозяева находятся. Корреспондент газеты «Советский Сахалин» поговорила с людьми и волонтерами, которые заботятся о животных с особенностями здоровья.

Собаку Уму без задних лап забрали в семью

16 августа 2019 года Уму сбила машина в Поронайске. Неравнодушные люди пришли собаке на помощь, связались со специалистами, перевезли Уму в Южно-Сахалинск и передали в надежные руки работников приюта «Пес и кот».

Врачи осмотрели пострадавшую и приняли решение о частичной ампутации задних лап, потому что они были сильно повреждены. Каждый день волонтер Екатерина обрабатывала Уме лапы, учила ее заново ходить, а на выходные забирала ее к себе домой. Собака оказалась очень доброй и умной, и все сотрудники приюта буквально влюбились в нее.

– Я как-то сразу прониклась к ней симпатией и мне были совсем не страшны все манипуляции, хотя таких травм мы еще никогда не видели, – говорит волонтер приюта Екатерина Валюс. – В какой-то из дней я решила, что Уме пора принять ванну. Муж разрешил взять ее домой в выходные на водные процедуры, и Ума покорила его сердце, хотя у нас уже была одна собака и на вторую никто не рассчитывал. Полтора месяца мы просто брали Уму на выходные. Ума росла, и мы понимали, что она больше не может жить в нашем рабочем кабинете, даме пора переезжать в вольер. Я рассказала об этом мужу, а он решил, что Уме нужен обогреватель в вольере, чтобы она не мерзла. Он приехал, посмотрел обстановку, а через пару часов написал, что мы забираем Уму! Для меня это была маленькая победа. Уже тогда в мыслях осознавала, что это моя собака.

Трудностей, по словам Екатерины, с Умой не было, страха тоже, так как волонтер три года в приюте занималась травмированными собаками. Но именно Ума покорила своим ласковым и нежным характером, а еще сдружилась со второй собакой.

– Если люди хотят взять особенное животное к себе, то они должны понимать, что их жизнь подстроится под питомца, – говорит Екатерина. – Нужно будет заранее планировать свое время, даже отпуск. Нужно решить, кто будет ухаживать за животным в ваше отсутствие. А так всегда все индивидуально. Общий совет дать нельзя. Главное – уметь рассчитывать свои силы и иметь возможность достойно ухаживать за питомцем.

Теперь она живет в Дубае

Зимой Симу нашел в гараже южносахалинский фотограф. Кошку придавило автомобилем, она никак не могла выбраться, истекала кровью и просила о помощи. Так она потеряла задние лапы и оказалась в приюте.

– Я всегда была подписана на приют «Пес и кот», часто им помогала, чем могла, – говорит Яна Садохина. – Я родилась в Южно-Сахалинске, жила тут, а потом переехала с мужем в Казахстан и там увидела в соцсетях приюта Симу. И сразу решила, что это моя кошка! А еще подумала: у нее нет лапок, кто ее возьмет? Но при этом она такая милашка, Сима очень красивая кошка. Но мой муж не хотел ее брать, считал, что с животным с инвалидностью будут проблемы. Какое-то время я помогала Симе финансово, была ее куратором. Но каждый вечер за ужином заводила разговор о ней. Так продолжалось полгода, пока не сказала мужу, что если мы не заберем Симу, то разведемся. Он согласился. И я полетела с сыном на Сахалин, чтобы забрать кошку.

В итоге, с Симой оказалось все просто. Она очень чистоплотная. Мы еще подобрали хороший наполнитель для нее. Она спокойная, но малоподвижная. Ее очень любит мой сын, но он резкий в движениях и иногда пугает ее. У Симы есть любимый пуфик, куча домиков. В каждой комнате по домику. Еще она очень спокойно относится к переездам, только всегда во время поездки держит лапкой мою руку.

Сейчас Сима живет вместе с Яной и ее сыном в Дубае. С мужем девушка все-таки развелась и взяла себе еще слепого кота по кличке Фарш.

– Из-за того, что в Дубае летом случаются песчаные бури, коты подхватывают инфекцию глаз, – говорит Яна. – С Фаршем как раз так и произошло. Для спасения его жизни пришлось удалить глаза. Мы сначала поехали в местный приют за каким-нибудь обычным котом, чтобы он составил компанию Симе, но в итоге взяли Фарша. По-другому мы не смогли. Он почти сразу изучил пространство квартиры, но если его поругать из-за хулиганства, то он может расстроиться и врезаться куда-то. А еще он, как слепой человек, все ощупывает лапами. Недавно у нас в квартире прорвало трубу, воды было по колено. Сима вывела Фарша к сухому месту, а тот не прыгнул туда, где выше, так как понимал, что Сима так не сможет сделать. Они сидели рядом на полу…

Яна считает, что не стоит пугаться животных с инвалидностью, надо давать им шанс, потому что они особенные.

Не все люди готовы ухаживать за питомцами

У Дмитрия Кузнецова из центра помощи животным «Доброе сердце» однако другое мнение насчет людей, которые берут животных с инвалидностью.

– Мы животных с инвалидностью практически не отдаем, так как это большая аскеза (добровольный выход из зоны комфорта), – говорит Дмитрий. – Обычно люди не готовы к тому, чтобы ухаживать за таким животным. В основном, опыт у нас был негативный. Как-то отдавали кота-спинальника, а нам его вернули почти при смерти.

Сейчас у нас в центре около 230 собак, кошек 250, полсотни голубей. С инвалидностью 50 собак и 30 кошек. Как правило, инвалидность на острове животные получают из-за машин. А еще в них стреляют. Около 30% спинальников у нас были найдены с пулями в позвоночнике. Есть ослепшие от контузии из-за выстрелов.

Центр помощи животным «Доброе сердце» – это некоммерческая организация, которая уже более восьми лет занимается спасением бездомных животных, оказавшихся в беде.

Волонтеры круглосуточно заботятся о том, чтобы обеспечить необходимые условия проживания всем питомцам. Ведь животные не в силах заботиться о себе самостоятельно – им необходима помощь человека.

Волонтер центра Евгения Ткачук работает здесь с января, после того как привезла обожженного пса Михея из Березняков.

– Он два дня лежал в сугробе после пожара, – говорит Евгения. – Я с ним сидела до ночи, делала все необходимое, лишь бы Михей поправился. Михей в итоге выздоровел, а я прониклась всем сердцем к этим животным. Все они пострадали от рук человека или из-за человеческой безответственности. Так или иначе, причина всему человек, и только он может помочь животному, которое попало в беду.

Волонтеров в центре «Доброе сердце» немного. Не каждый может выдержать атмосферу, начинают говорить, что им очень жалко животных и больше не могут смотреть на их страдания. Однако помощь центру нужна всегда и любая. Например, казалось бы, самое простое – почесать за ухом собаку-спинальника. Ведь собаки чешут себя за ухом задними лапами, а они уже не в силах, так что человек может их порадовать даже так.

– Все животные с инвалидностью не унывают, несмотря ни на что, – говорит Евгения. – Они остаются такими же жизнерадостными и также продолжают доверять и тянуться к человеку. Они все понимают, и те, кому посчастливилось уехать в семью, остаются очень преданными и благодарными. Не нужно бояться брать таких животных.

В «Добром сердце» есть и старички, которые плохо видят, еле ходят. Они находятся на доживании.

Уроки добра

– Люди, к сожалению, легко бросают животных, – говорит Евгения. – У них к ним, чаще всего, потребительское отношение. Как только питомец перестает выполнять свои основные функции, он становится не нужен. В лучшем случае, люди сами привозят их к нам, в худшем – бросают на улице. Но потом они все равно попадают к нам. Только уже с травмами.

Евгения говорит, что не устает от помощи хвостатым, потому что занимается любимым делом. В детстве она хотела стать ветеринаром, но не получилось. А сейчас девушка может реализовать себя. Дома у нее тоже много питомцев: семь кошек, шесть собак, утки, куры, кролик, морская свинка и черепаха у детей. Центр помощи животным стал для Евгении вторым домом. В нем она проводит все свое свободное время.

– У нас есть волонтеры, которые варят каши и привозят нам, – говорит сахалинка. – Это тоже огромная помощь, ведь в центре есть щенки и старички, которые уже не могут есть твердую пищу. Есть те, кто приезжает кормить собак по выходным или занимается определенными животными. За кошек у нас отвечает Людмила. Это на самом деле очень тяжело. Большинство кошек поступают инфицированными, больными. Коты тоже бывают спинальниками, есть даже коты-диабетики, эпилептики. Животным необходимы уколы, капельницы, обработка глаз, массаж, кого-то надо кормить со шприца, возить на приемы, убирать за ними. Кто-то не может сам в туалет сходить. Это очень тяжелый труд.

Евгения также говорит, что «Доброе сердце» не приют, а центр помощи больным животным. Им постоянно приносят щенят и котят, хотя это не их профиль.

– Вместе с волонтерами «Экосистемы» мы проводим в школах «Уроки добра», – рассказывает Евгения. – На примере кошки Варежки, которая попала в капкан и лишилась задней лапки, мы развиваем у школьников ответственность за тех, кого приручили. Мы верим, что это поможет в будущем уменьшить численность брошенных животных, которые потом попадают в беду, оказываются травмированы и попадают к нам.

По словам волонтеров центра, есть люди, которые хотят завести животное, но не могут из-за определенных обстоятельств. «Доброе сердце» позволяет тогда просто навещать пушистиков, гулять, играть с ними, ухаживать.

– Дмитрий Кузнецов живет этим центром, – говорит Евгения. – Содержание очень дорогое: аренда, зарплата рабочим, вывоз мусора, уборщица, электроэнергия. Все это он взвалил на свои плечи. А еще ведь поступают травмированные животные, которым требуются операции за 60 – 90 тысяч рублей. Конечно, открываются сборы, люди помогают. Но, поверьте, это не покрывает и малой части расходов на животных. И после лечения животные остаются в центре. Им требуется питание, наполнители в кошачьи туалеты, медикаменты. Нам бывает тяжело, но мы все равно продолжаем свое дело. Но очень хочется, чтобы люди помогали. Не только денежно. Нам всегда нужны ветошь, старое постельное белье, матрасы, подушки, полотенца, одеяла.

Содержать центр помощи животным получается еще и благодаря предпринимательству Дмитрия Кузнецова. Он владеет шестью организациями, которые оказывают полиграфические и ремонтные услуги.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.

В ТЕМУ

На днях члены Сахалинского отделения Союза журналистов России побывали в центре помощи безнадзорным животным «Доброе сердце». Приехали с подарками: мешками сухих кормов для четвероногих обитателей. Вместе с волонтерами центра прошли вдоль вольеров, познакомились с питомцами, услышали истории их спасения, узнали о проблемах «Доброго сердца», о том, чем можно помочь центру. О поездке журналисты договорились рассказать в своих СМИ.

P. S.

Если вы нашли на улице пострадавшую собаку или кошку, то можно позвонить по номеру 25-26-74, и волонтеры «Доброго сердца» помогут.

По этому же номеру звоните, если хотите оказать центру какую-то помощь.