Все службы мобилизованы на круглосуточную ликвидацию последствиий стихии на островах

Островной регион в ночь на 16 и 17 февраля оставался во власти мощного циклона. Сильные осадки в виде мокрого снега сопровождались ветром до 30 метров в секунду, местами ураганным –до 35 метров в секунду. Сейчас непогода в большинстве районов успокоилась. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что ситуация с прохождением циклона и ликвидацией его последствий остается на постоянном контроле губернатора и правительства области.

– Самое главное – это безопасность людей. Мы мобилизовали все силы, чтобы встретить стихию и как можно скорее ликвидировать ее последствия. Спасатели, коммунальные и транспортные службы продолжают работать круглосуточно. Остается еще большой фронт работ. Нужно расчистить дворы и дороги, восстановить подачу электроэнергии там, где ее нет, скорейшим образом войти в привычный ритм жизни, – говорит губернатор Валерий Лимаренко.

На расчистке автодорог задействованы 254 единицы техники, 455 человек. Из-за угрозы снежных заносов ограничено движение на 10-ти участках: Томари – Красногорск, Красногорск – Краснополье, Арсентьевка – Ильинское, Южно-Сахалинск – Поречье, Поречье – Поронайск, Весточка – Охотское, Охотское – Мальково, Онор – Ноглики, Восход – Александровск-Сахалинский, Ноглики – Оха. Сегодня утром открылась дорога Холмск – Томари.

Ночью 16 февраля на трассе Южно-Сахалинск – Долинск образовался затор – непогода помешала жителям соседних городов вернуться домой. По поручению главы региона было организовано движение автоколонн. В сопровождении спасателей и НЕФАЗа 22 автомобиля благополучно прибыли в Южно-Сахалинск, 39 машин – в Долинск.

Еще одна автоколонна, в том числе пассажиры из аэропорта, приехала в Долинск утром 17 февраля. Также спасатели обеспечили доставку свежего хлеба от Долинского хлебокомбината в детские сады Южно-Сахалинска.

Пока приостановлено межмуниципальное автобусное сообщение по 7-ми направлениям. Остается закрытой паромная переправа Ванино – Холмск. Начал работать аэропорт Южно-Сахалинска – выполнены задержанные рейсы.

На Сахалине развернули 10 пунктов временного размещения на 495 человек, 5 подвижных пунктов обогрева на 124 человека. В разгул стихии пунктами в Поронайске, Взморье и Ильинском воспользовались 18 человек, в том числе 2 ребенка.

Циклон оставил полностью без света 13 населенных пунктов, 9 – частично. Под отключение электроэнергии попали 7637 человек. Электроснабжение восстанавливают в 14 селах в Тымовском, Долинском, Углегорском и Томаринском районах.

В Курильском городском округе ураганный ветер сорвал профнастил с крыши школы в райцентре. Идут восстановительные работы.

Школы в островной области продолжают работать в дистанционном режиме обучения. Детские сады – в штатном режиме.

По проблемным вопросам из-за непогоды сахалинцев и курильчан просят обращаться на горячую линию министерства ЖКХ: 8-800-302-00-65. Для мобильных телефонов также действует короткий номер: *0065. Звонить можно и в единую диспетчерскую службу по телефону 112.