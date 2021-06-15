Все ушли в роддом! Наука объяснила, куда подевались невельские морские львы

Сивучей, которые еще недавно заполняли весь брекватер в черте города Невельска, заметно поубавилось.

Вот как прокомментировала это ведущий ихтиолог отдела по рыболовству и сохранению ВБР «Сахалинрыбвода» Татьяна Чупахина.

— Сивучи отправились на остров Тюлений, что в заливе Терпения, их численность здесь превышает уже 2000 особей. Сейчас у них – самый пик рождаемости, и Тюлений является идеальным «роддомом» для этих животных. Между прочим, по последним данным, за один сезон на этом крохотном островке появляется на свет около 700 щенков-сивучат.

Малыши активно питаются маминым жирным молоком, быстро крепнут и уже через месяц могут рассекать морскую гладь под бдительным материнским присмотром.

Интересно, что самки-сивучихи могут так же трепетно присматривать и за своими двухлетними детенышами и даже продолжать кормить их своим молоком! Детородная кампания начинается обычно в мае и завершается к 1 июля. Дальше сивучи уступают площадки на Тюленьем морским котикам, у которых детородный период начинается на месяц позже. Сами же морские львы продолжают держаться в прибрежье Тюленьего вплоть до появления льдов. После чего мигрируют в сторону Южных Курил, а иногда и японского острова Хоккайдо. К Невельску возвращаются ближе к весне, и дальше цикл повторяется.

Между тем, наблюдателям не стоит переживать, небольшая часть животных все-таки остается у невельского брекватера и на нем самом. Это самцы-холостяки. Им по 3-4 года. Этим морским львам нет необходимости плыть до Тюленьего, их вполне устраивает здешнее прибрежье, тем более, что в связи с подходами сельди имеется прекрасная кормовая база.

Елена Марцинишена, сотрудник невельского историко-краеведческого музея, экскурсовод с 10-летним стажем, тоже поделилась своими наблюдениями:

— Грациозными морскими млекопитающими можно любоваться как минимум до конца июля. Если камера наблюдения не показывает много животных на брекватере – это не значит, что их там вовсе нет. Просто они находятся в воде, распределились по морскому прибрежью и активно питаются. Рев сивучей сейчас можно слышать в разных концах Невельска.

Как показывает практика, лучшее время для пешеходных экскурсий к месту наблюдения – послеобеденные часы. Важно учитывать и погодный фактор. Если море штормит, животные покидают волнолом и на время перебираются в более спокойные бухточки, а затем возвращаются. По нашим наблюдениям, ежегодно сивучей становится больше. В нынешнем сезоне насчитали более 1000 особей, в 2020-м году их было более 400, в 2019-м примерно 380, в 2018-м около 300 голов. Думаю, увеличение популяции связано с улучшением кормовой базы, рыбы в наших морях становится больше.

Ярослав САФОНОВ.

P.S. Некоторые туристы, приезжающие с материка, принимают за сивучей других морских млекопитающих, в частности, тюленей-ларг, которые любят понежиться на прибрежных камнях, например, в черте Стародубского Долинского района. Их можно отличить по характерной пятнистой окраске, они мельче сивучей.

В Холмском районе местные жители обратили внимание на то, что куда-то вдруг подевались нерпы, облюбовавшие морское мелководье в районе села Зырянское. Может быть, тоже мигрировали в дальние края? По словам Татьяны Чупахиной, ничего подобного.

Те же ларги могут довольно далеко отплывать в море, кочевать с места на место в поисках рыбьих стай, а затем возвращаться. Численность этих тюленей значительно возросла в последнее время, потому что на них закрыт промысел.