Все услуги на одной площади

19 сентября в Южно-Сахалинске открылся многофункциональный миграционный центр

Расположен он в южной части областного центра по адресу Еланский проезд, 23.

Благодаря ему иностранные граждане в одном месте смогут получить все необходимые услуги, рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Специалисты центра дадут консультацию по миграционному законодательству, помогут подготовить документы для получения патента, оформить разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство РФ, а также пройти государственное тестирование по русскому языку как иностранному и получить сертификаты о владении нашим языком, знании истории России и основ законодательства РФ.

– Открытие многофункционального миграционного центра поможет разобраться в тех миграционных потоках, которые сегодня формируются в Сахалинской области, – сказал на открытии руководитель островной полиции Арсен Исагулов. – В тесном взаимодействии мы сможем решить все поставленные перед нами задачи по вопросам реализации миграционной политики на островах.

На открытии присутствовали также представители правительства области, унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» МВД России, СахГУ. Гости в торжественной обстановке перерезали красную ленточку, прошлись по помещениям и убедились, что комфортные условия созданы и для посетителей, и для работников.

Эдуард САМОЙЛОВ.