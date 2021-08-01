Все выше и выше. Роснефть в восьмой раз с начала года повысила цены на автомобильный бензин

1 августа автомобилистов на заправках Роснефти встретили электронные табло с обновленными ценами на бензин. Стоимость топлива выросла в восьмой раз с начала года. Последнее повышение было чуть более месяца назад.

Теперь в Юж­но-Са­ха­линске бензин Аи-92 стоит 49 руб. 35 коп. за литр (плюс к предыдущей цене 40 коп.), бензин Аи-95 – 51 руб. 05 коп. (также плюс 40 коп.), бензин Аи-98 – 59 руб. 95 коп. (плюс 80 коп.). Цена на дизельное топливо осталась прежней – 57 руб. 70 коп. за литр.

Возможно, повышение цен Роснефть планировала на 24 июля, когда накануне АЗС закрылись из-за отсутствия топлива «по техническим причинам». По опыту прошлых перерывов в работе заправок новые поставки были уже по другим ценам. Но тут поднялся шум из-за отсутствия бензина перед выездом островитян в выходные на моря. Монополист поспешил заверить, что «нефтепродукты в регионе реализуются в штатном режиме. Обеспеченность топливом поддерживается на уровне не менее 14 дней постоянно». И, видимо, решил не нагнетать обстановку и поднять ценовую планку попозже.

Хотя делать это заставляет ситуация на моторном рынке. В июле регулярно сообщалось о подорожании бензина на международной товар­но-сырьевой бирже в Санкт-Петербурге. Причем бирже­вые территориальные индексы автобензинов каж­дую неделю обновляли исторические максимумы.

На этом фоне ФАС России запросила у нефтекомпаний сведения об объемах производства и продажи топлива с 1 января по 23 июля для выявления факторов колебания оптовых цен.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов говорил, что продолжающееся повышение стоимости бензина на бирже в оптовом сегменте рынка не окажет значительного влияния на динамику розничных цен на АЗС. В случае продолжения роста правительство может принять ряд мер, в том числе запретить экспорт бензина, подписать соглашения с компаниями о заморозке цен или повысить минимальный объем продажи бензина на бирже до 15 проц.

Причем в министерстве по-прежнему заявляют, что выгодность поставок на внутренний рынок и их высокий уровень сохраняются благодаря работе скорректированного «демпфирующего механизма», который сдерживает изменение розничных цен на топливо на уровне инфляции.

Но, видимо, сами стали в этом сомневаться. Министр Николай Шульгинов на днях сообщил, что минэнерго обратилось в правительство с предложением запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из России.

Никак не решается вопрос субсидирования поставок топлива на Дальний Восток. Разговор об этом ведется с лета 2020-го. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов кивает на минэнерго: оно должно утвердить правила распределения субсидий.

сточником финансирования субсидируемых поставок могут выступать поступления от НДПИ. Ранее ФАС РФ предлагала субсидировать 4 тыс. рублей на 1 тонну топлива. Это тоже могло бы сдерживать рост цен на АЗС.

Николай ПРАСОЛОВ.