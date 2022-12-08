Всегда с наградами. Сахалинские горнолыжники завоевали десять медалей первенства ДФО

Наши в слаломе сильны

В Хабаровском крае состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по горнолыжному спорту. В нем приняли участие горнолыжники шести регионов.

В слаломе островитяне завоевали четыре медали. Победителем первенства ДФО стала Дарья Косолапова, серебряный призер – Иван Николин, бронзовые медалисты – София Гончаренко и Артем Гориславский, сообщила пресс-служба сахалинского министерства спорта.

В слаломе-гиганте отличились Вероника Лещенко («золото»), Дарья Косолапова и Матвей Суменков (оба – «бронза»).

В супер-гиганте Вероника Лещенко показала первый результат, София Гончаренко – второй, Александр Федоров – третий.

Все спортсмены состязались в возрастной группе юношей и девушек 2007 – 2008 г. р.

Дали бой

Островные спортсмены успешно выступили на Дальневосточном фестивале и первенстве ДФО по рукопашному бою. Состязания проходили в Хабаровске и собрали 325 бойцов в возрасте от 12 лет до 21 года из семи регионов.

Медали разыгрывались в четырех возрастных группах. В категории «дети 8 – 9 лет, весовая категория до 30 кг» первое место завоевал сахалинец Егор Беляков (тренер Александр Соколюк). Среди юношей 14 – 15 лет, весом до 57 кг, островной боец Акжигит Салиев (тренер Эрнес Келдибеков) стал бронзовым призером. Еще одно «золото» сахалинской сборной принес Нурлан Байрамов (тренер Александр Соколюк), выступавший в категории «юниоры 18 – 21 год, до 73 кг».

Дальневосточные соревнования по рукопашному бою стали отборочным этапом на первенство России, которое пройдет в следующем году в Ставрополе и Брянске.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.