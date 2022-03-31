Всегда с наградами. Сахалинские спортсмены поднимаются на пьедестал почета на всех соревнованиях

«Здесь лучшее место»

На Сахалине завершился чемпионат России по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Престижные соревнования проходили в течение двух дней на трассах СТК «Горный воздух».

«Горный воздух» принимает чемпионат России для горнолыжников с ПОДА уже в шестой раз. По словам старшего тренера паралимпийской сборной Александра Назарова, склоны комплекса отлично подходят для проведения таких соревнований.

– У меня часто спрашивают, почему мы приезжаем на Сахалин. Отвечаю просто: здесь лучшее место для тренировок, выступлений, а также для отдыха. Трассы отлично подготовлены. Специалисты очень качественно проводят соревнования, – подчеркнул он.

В чемпионате приняли участие 15 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского, Камчатского, Алтайского краев, Иркутской, Кемеровской и Сахалинской областей. Горнолыжники состязались в слаломе, супергиганте, слаломе-гиганте и супер-комбинации, сообщили в региональном министерстве спорта.

По итогам соревнований среди победителей сахалинцы Алексей Бугаев и Александр Алябьев, выступающие за Москву и нашу область.

Две «бронзы»

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва восточных видов единоборств Константин Коковуров и Даниил Петраков завоевали бронзовые награды Кубка России по карате. Турнир страны состоялся в Тюмени.

На татами СК «Партиком» вышли 150 спортсменов в возрасте 18 лет и старше из 25 регионов страны.

Соревноваться в старшей возрастной группе сахалинцам уже приходилось. Константин выступал на дальневосточных и региональных турнирах, а Даниил после своего совершеннолетия успел съездить на чемпионат России. Но бороться за медали Кубка России им выпало впервые.

Конкурентами островных каратистов выступили около двадцати спортсменов. Константин и Даниил провели четыре и пять боев соответственно и лишь в одном уступили соперникам.

Третьи из шести команд

В Красноярске состоялся полуфинал первенства России по волейболу среди девушек до 14 лет. Участницами турнира стали шесть команд, в том числе «СШ по волейболу» (Южно-Сахалинск).

Островные волейболистки заняли третье место.

Гонки по вертикали

Сахалинские лыжники Марина и Алексей Черно­усовы стали обладателями золотой и бронзовой медалей чемпионата России по ски-альпинизму. Соревнования прошли на трассах горного курорта «Красная Поляна» в Сочи и собрали более 50 сильнейших спортсменов из 10 регионов страны.

Островные лыжники выступали в дисциплине «вертикальная гонка». Старт был дан с отметки 960 метров. Спортсменам предстояло преодолеть более 1800 м с набором высоты 515 м. Часть дистанции атлеты проходили пешком с использованием страховки.

Лучший результат среди женщин показала спорт­сменка сахалинского центра спортивной подготовки Марина Черноусова. Она выполнила норматив мастера спорта России.

Мастер спорта России международного класса по лыжным гонкам Алексей Черноусов завершил гонку третьим. Спортсмен уступил серебряному призеру, представителю Кабардино-Балкарии Ивану Садовину 1 секунду.

Полет на лыжах

Сахалинцы заняли третье место в командных соревнованиях чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина К-120. Состязания прошли на комплексе трамплинов «Аист» в Нижнем Тагиле и собрали 40 спортсменов из 10 регионов страны.

Наша дружина заняла третье место.

Великолепная семерка

В Петропавлов­ске-Кам­чат­ском состоялся турнир по боксу, посвященный памяти тренеров и боксеров Камчатки. Участниками соревнований стали 38 спортсменов из дальневосточных городов.

Островной регион на турнире представила сборная команда по боксу в составе семи спортсменов под руководством старшего тренера Виктора Денисова.

Островитяне завоевали две золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

В весовой категории 54 кг победителем стал Денис Пальшин из спортивной школы Невельска. В весе 80 кг «золото» завоевал Сергей Свирида из корсаковской школы «Флагман».

Обладателями серебряных медалей стали Баишбек уулу Жусуп (63,5 кг) из спорт­школы «Кристалл» Юж­но-Сахалинска, Егор Стёпкин (63 кг) из Поронайска и Владислав Зотов (86 кг) из Южно-Сахалинска.

Бронзовые медали завоевали Константин Кубарев (57 кг) из Невельска и Александр Барчан (75 кг) из спорт­школы «Кристалл» Южно-Сахалинска.

Узоры на льду

В Уссурийске завершились трехдневные соревнования по фигурному катанию. Побороться за награды III этапа Кубка Приморского края приехали более 100 спорт­сменов.

Островитяне представляли спортшколу «Кристалл». В короткой и произвольной программах по юношеским и спортивным разрядам наши фигуристы завоевали три золотые и две серебряные медали.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.