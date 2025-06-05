Всего одна неделя осталась для выбора объектов благоустройства в городах и селах

Жителям региона дана возможность в течение 7 дней определить, какие общественные территории в их населенных пунктах будут благоустроены в 2026 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». По последним данным, свой выбор на островах уже сделали более 69 тысяч человек.

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» – составная часть национального проекта «Инфраструктура для жизни», запущенного по инициативе Президента России Владимира Путина.

– Всероссийское онлайн-голосование – это возможность для граждан высказать свое мнение о том, как должен выглядеть родной населенный пункт, как следует обустроить улицу, площадь, сквер, и при этом быть услышанным. Участие жителей дает возможность определить реальные потребности людей в организации городской среды и реагировать на них. Поэтому я считаю, что долг каждого неравнодушного жителя наших островов – принять участие в голосовании, – сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Высокую активность в течение всего голосования демонстрируют жители Смирныховского района.

– С первых дней голосования жители муниципалитета четко расставили приоритеты. Свыше 2,8 тысячи человек высказались за создание мемориала в честь погибших участников специальной военной операции, – отметил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Наталья Калинина из Смирных в этом году впервые приняла участие в голосовании за объекты благоустройства – ей помогли волонтеры.

– Я проголосовала за мемориал в честь участников СВО. Считаю, этот проект очень важен и значим для всех жителей Смирныховского района, – поделилась Наталья Калинина.

Проект мемориала предусматривает создание пешеходных зон, озеленение, установку малых архитектурных форм. Центральной частью объекта станет барельеф.

В 2025 году 10 муниципалитетов, показавших наибольшую активность, получат возможность обустроить по два новых общественных пространства. Это могут быть скверы, набережные, пешеходные зоны или скейт-парки.

Помимо Смирныховского района активно голосуют жители Курильского, Корсаковского, Невельского районов и Южно-Сахалинска.

Поддержать инициативу благоустройства общественных пространств могут до 12 июня все жители старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru через учетную запись на Госуслугах на портале онлайн-голосования https://zagorodsreda.gosuslugi.ru. Кроме того, можно воспользоваться помощью волонтеров.

Для получения дополнительной информации о голосовании можно обратиться на горячую линию. Звонки принимаются с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00 по номерам: 8 (800) 302-0065 со стационарного или *0065 с мобильного телефона, сообщает пресс-служба регионального правительства.