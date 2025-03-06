Пятница, 7 марта, 2025
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Всей душой любим вас. Уважаемые жительницы Сахалина и Курил!

Валерий ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области.

Примите искренние поздравления с Международным женским днём! Этот светлый весенний праздник олицетворяет всё самое лучшее, что мы, мужчины, связываем с образом женщины – любовь, нежность и вдохновение.

В каждой из вас сочетается сила и мягкость, красота и мудрость. Вы даёте нам энергию и сами добиваетесь успехов для себя, для своих близких, для всей страны.

Женщина обладает даром давать жизнь. Воспитание подрастающего поколения – радость и огромный труд. Поэтому в нашем регионе огромное внимание уделяется поддержке материнства и детства. Мы выплачиваем пособия при рождении ребёнка, помогаем молодым семьям. 2025 год объявлен в нашем регионе Годом счастливого материнства. Начинает действовать соответствующая программа. Очень важно создать условия, чтобы жительницы области могли заниматься детьми и при этом полностью реализовать свой потенциал в профессии и творчестве. В ближайшие годы это будет приоритетное направление работы правительства Сахалинской области.

Дорогие женщины! Мы всей душой любим вас – наших жён, матерей, дочерей, сестёр, подруг, коллег. Пусть каждый день приносит вам душевное тепло и внимание со стороны самых близких людей.

Желаю всем женщинам Сахалина и Курил счастья, праздничного настроения, крепкого здоровья, добра и благополучия!

В. И. ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области.

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