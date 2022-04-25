Всей семьей на спортплощадку. В ближайшие два года на Сахалине появится восемь новых спортивных объектов

Как сообщили в мини­стер­стве спорта региона, в Аниве построят физкультур­но-оз­до­ро­вительный комплекс с бассейном, его стоимость составила около полумиллиарда рублей. Два крытых спортзала появятся в Холмске и Горнозаводске, а реконструкция спортшколы олимпийского резерва по восточным единоборствам завершится в 2023 году.

Самый северный из будущих спортивных объектов – в Ногликах, здесь построят корт. В Александровске-Сахалинском, Чехове и Ильинском тоже возведут спортивные комплексы.

На реализацию программ развития физкультуры и спорта запланировано более миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов.

– Островной регион ежегодно вводит в строй новые спортобъекты, которые пользуются популярностью у жителей, – отметил министр спорта региона Артем Подшивалов.

Строительство новых спортивных объектов является приоритетной задачей для различных органов власти, поэтому такая работа будет продолжена и в новых экономических условиях. К примеру, на создание 80 «умных» спортивных площадок федеральное правительство выделит более 2 млрд руб. За три года в стране будет создано 370 таких объектов, на эти цели направят 12 млрд руб.

– Правительство, несмотря на санкции, продолжает создавать инфраструктуру, развивать массовый и детско-юношеский спорт, проводить соревнования, в том числе с участием иностранных спорт­сменов. Работа направлена на достижение поставленной президентом цели: не менее 70% россиян должны вести активный образ жизни и заниматься спортом, – подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Ирина Новикова.