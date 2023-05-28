Всем хочется красоты. И южнокурильчане не исключение

До завершения голосования по проектам благоустройства общественных территорий остаются считанные дни. В Южно-Курильском городском округе внимание жителей приковано к двум объектам – обустройству береговой линии в с. Головнино и парку Победы в Южно-Курильске.

Сельчане хотели бы обустроить береговую линию, создать там прогулочную зону, установить лавочки, беседки. В этом их поддерживают и жители районного центра. Ведь если преобразить это общественное пространство, то на набережной в Головнино можно будет проводить районные мероприятия и любимый День рыбака. А места там красивые, привлекательные, с видом на кальдеру вулкана Головнина и морские просторы. Появятся на береговой полосе обустроенные зоны отдыха – и потянутся сюда и островитяне, и туристы с материка.

По мнению жителей Кунашира, следует придать новый облик и скверу Победы в Южно-Курильске. Ведь он находится в историческом месте – там, где 1 сентября 1945 года с освободительной миссией высадился советский десант и где в 1985-м появился обелиск нашим воинам-победителям.

У проекта интересная предыстория. Как рассказала его куратор Анастасия Романенко, это творческая работа южно-курильской школьницы Елизаветы Давыдовой. В 2017 году она нарисовала эскиз сквера в виде звезды, в центре которой по торжественным поводам зажигается памятный огонь. Пять отходящих от него лучей – это аллеи, где на постаментах демонстрируется военная техника.

Работу Елизаветы тогда признали лучшей на конкурсе школьных проектов и реализовали благодаря программе молодежного бюджетирования. Сквер Победы стал местом для торжественных мероприятий военнослужащих и пограничников, а также школьников и активистов из детско-юношеской общественной военно-патриотической организации «Гвардия».

Цель нынешнего проекта – превращение этой территории в парк площадью 8600 кв. метров. На аллеях планируется установить мемориальные доски, информационные стенды и, возможно, бюсты пограничников, героев Великой Отечественной. Украсят парк Победы зеленые газоны, прогулочные дорожки, малые архитектурные формы, уютные скамейки с навесом, ландшафтные светильники, детские площадки.

Вот как южнокурильчанин Сергей Воронов объясняет, почему голосовал за проект: «Думаю, что это будет востребованный и значимый объект не только для нас, но и для наших детей». Действительно, здесь, где ощущается дыхание самой истории, можно проводить занятия и экскурсии со школьниками и туристическими группами с целью военно-патриотического воспитания.

Конечно же, автор проекта Елизавета Давыдова (повзрослевшая выпускница южно-курильской средней школы) в курсе, что задуманный ею сквер Победы имеет шанс на дальнейшее обустройство и развитие. Для нее это радостная новость.

Людмила Артемова.