Всему свету по строчке…

У южносахалинца Николая Вишневского около десятка собственных песен о Сахалине и Курилах. Создавались они в творческом союзе с автором поэтических текстов Виктором Маленковым. Друзья учились в Южно-Сахалинском пед­институте и еще в студенчестве стали писать песни. Виктор сочинял стихи, а Николай музыку к ним и пел под гитару.

Через двадцать лет, когда жизненные дороги друзей вновь сошлись в Южно-Сахалинске, они вспомнили о юношеском увлечении и создали еще с десяток песен, в основном посвященных родным островам. К тому времени Виктор Маленков был уже заслуженным педагогом и отличником просвещения РФ, кандидатом исторических наук, а Николай Вишневский – известным историком, краеведом, автором нескольких документальных книг.

Самые известные песенные композиции друзей, получившие общественное признание, – это «Чудо света Саха­лин» и «Юж­но-Са­ха­линск». Первая получила гран-при на одном из городских фестивалей бардовской песни «АПОстроф», проходивших в рамках большого проекта «Культурная столица».

В этом году популярность набирает новая песня «Здесь начинается Россия». Правда, об этом Виктор Маленков уже не узнает, его жизнь оборвалась в августе 2021-го.

– Для меня это огромная потеря, – рассказал Николай Вишневский. – Виктор был замечательным человеком, истинным патриотом. Он искренне любил Россию и родную островную землю. Его стихи на первый взгляд простые, но такие душевные, понятные людям… В 2014 году Виктор передал мне на выбор несколько стихов для будущих песен. В тексте «Здесь начинается Россия» мне тогда не глянулись две первые строчки, и я отложил листок, что называется, в долгий ящик.

А после прощания с другом, когда перебирал и перечитывал его записи, на глаза попалось то самое стихотворение. Я решился изменить те самые первые строчки – Виктор всегда считался с моим мнением и разрешал вносить правку, улучшающую текст. Этим же вечером к стихам пришла музыка. Я записал ее в домашних условиях. Позже замечательный музыкант Юрий Мусаленко сделал аранжировку.

Как рассказал Николай Вишневский, у него была давняя мечта написать песню о Сахалине в стиле композиции «Замыкая круг» на музыку Криса Кельми и слова Маргариты Пушкиной. И чтобы друзья спели ее по строчке. Такой стиль отлично подошел к песне «Здесь начинается Россия».

В нынешнем году на январских каникулах Юрий Мусаленко записал эту композицию и сделал клип, в который вошли снимки и видеосюжеты, отснятые Вишневским на Сахалине и Курилах. Получился коллективный подарок друзей 75-летнему юбилею области в ее нынешних границах.

– Понимаю, наш вокал на оценку пять не тянет (из исполнителей только двое музыканты), – самокритично оценил результат коллективного исполнения Николай, – но пели мы от души…

Клип получает добрые отзывы из Кореи, Канады, стран Европы. Где только сахалинцы не живут! В разных частях планеты они слушают сегодня голоса Николая Вишневского и его друзей – Сергея Хана, Алексея Прохорова, Елены Дорониной, Майи Евраш, Ольги Грабко, Сабины и Камиллы Габайдулиных, а также соло на гитаре Юрия Мусаленко.

Это их коллективный вклад в коллекцию песен о наших островах. А еще – светлая память о друге.

Людмила Степанец.

P. S.

Новую рубрику мы открыли 13 июля рассказом о гастролях В. Толкуновой на Курилах в июле 1985-го, где на концертах она исполняла в том числе и песни о Сахалине.

Затем вспомнили песни «Сахалинский вальс» А. Чубича, «Мой Сахалин – далекая страна» И. Мельникова, «Сахалин» Е. Скрипкина в исполнении Я. Сумишевского, «Под сахалинским небом» И. Николаева, «Я люблю тебя, Южный!» Е. Мухина, «Уходим в море» С. Старжинского, «Рябины Южно-Сахалинска» автора и исполнителя А. Дорошенко, «Сахалин» А. Баяндина, «Сахалинская агитационная» А. Носкова, С. Кащеева и В. Воронова, «На островах на рейде корабли» В. и Д. Русановых, «Приезжайте к нам на остров» Е. Сокова, «Сахалинская метелица» И. Белоусова и В. Наумова, «Остров Юрий» Ю. и И. Николаевых, «Долго же шел ты в конверте, листок…» В. Высоцкого и О. Каравайчука, «Сахалинец» В. Чуйдана, «Южно-Сахалинск» Ю. Мусаленко, «Здравствуй, Южный!» Н. Фроловой и «Сахалин» А. Сотника, «Озеро Валентины» Ю. Михеева (Дымова), «Сахалин» Н. Анисимова, «Мы отмотали восемь сотен километров» и «Географическая» В. Кима, «Паровоз из детства» А. Максимова, «Здравствуй, Сахалин!» Ю. Забырько и «Благословенный Сахалин» Д. Светлого.

В нынешнем году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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