Всенародное торжество

Весть о победе в Великой Отечественной войне пришла на Сахалин в первой половине 9 мая. А в номере за 10 мая «Советский Сахалин» публикует обращение товарища И. В. Сталина к советскому народу, Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Праздником Победы.

Газета рассказывает о митинге в Александровске. В 11 часов площадь имени 15 мая была заполнена народом. Всюду кумачёвые полотнища знамён, в ярких цветах портреты великого вождя и полководца товарища Сталина, его соратников и прославленных полководцев. Торжественно играет оркестр. Выступали председатель облисполкома тов. Малков, секретарь обкома ВКП(б) тов. Ларионов, представитель пограничников, рабочий Сахгосрыбтреста тов. Смуров, учительница тов. Соколова, воспитанник детдома Гена Костенко.

12 мая газета рассказала о торжествах в честь победы в Ногликах и Дербинском. Напечатан Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

В этот день 80 лет назад

В течение 13 мая войска Ленинградского фронта продолжали приём капитулировавших соединений и частей курляндской группы немецких войск.

С 9 по 13 мая на всех фронтах взято в плен более 1 миллиона 60 тысяч немецких солдат и офицеров и 91 генерал.

С 9 по 13 мая на всех фронтах приняты и учтены многочисленные трофеи. Например, войска 3-го Украинского фронта захватили 284 самолёта, 235 танков и самоходных орудий, 1224 полевых орудия, 530 миномётов, 12473 пулемёта, 36268 винтовок и автоматов, 185 бронетранспортёров, 4296 автомашин, 5355 подвод с военными грузами, 8914 лошадей.

Тыл – фронту

Вдохновлённые обращением Верховного Главнокомандующего товарища Сталина к народу по случаю победы в Великой Отечественной войне, труженики Сахалина отвечают небывалым трудовым подъёмом.