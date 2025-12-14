Всероссийская акция «Елка желаний» поможет осуществить мечты юных сахалинцев

Губернатор Валерий Лимаренко и члены правительства Сахалинской области присоединились к всероссийской акции «Елка желаний». Руководители региона сняли с новогоднего дерева письма с заветными мечтами юных островитян, которые теперь обязательно сбудутся.

Глава региона будет исполнять желание десятилетней Алексы из Южно-Сахалинска. Активная и целеустремленная девочка состоит в рядах «Юнармии», регулярно ходит на плавание и увлекается созданием различных поделок своими руками. Алекса мечтает в будущем работать в полиции или стать стюардессой. Губернатор организует для нее знакомство с этими профессиями, чтобы девочка смогла лучше понять особенности работы и сделать выбор.

К благотворительной акции также присоединились председатель областной Думы Елена Касьянова, заместители губернатора и председателя областного правительства. Каждый снял с елки письмо с детской мечтой и взял на себя обязательство ее исполнить. Все маленькие участники получат свои новогодние подарки.

СПРАВКА

Всероссийская акция «Елка желаний» проходит по всей стране с 2018 года и объединяет тысячи неравнодушных людей, готовых творить добрые дела. За все время существования проекта были исполнены желания более 300 тысяч детей из разных уголков России. В благотворительной инициативе активно участвуют представители органов власти, руководители бизнеса и обычные граждане, которые хотят внести свой вклад в создание праздничного настроения. Акция проводится под эгидой «Движения Первых». Желания участников размещаются на специальном сайте елкажеланий.рф, где каждый может выбрать мечту ребенка и помочь ее осуществить.

