Всероссийские гонки эндуро «No Place to Run 2025» проходят  на Сахалине

26 июля состоялось открытие одного из самых ожидаемых событий летнего спортивного сезона — Всероссийских гонок эндуро «No Place to Run 2025» на территории аэродрома «Пушистый» в Корсаковском районе. Это одиннадцатый по счёту турнир подобного уровня, проводимый в регионе, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

«No Place to Run» традиционно собирает сильнейших мотогонщиков страны. В этом году заявки на участие подали более 80 спортсменов из различных регионов России — от Геленджика до Курильских островов. Состязания проходят в нескольких категориях, что позволяет выявить лучших как среди опытных профессионалов, так и среди начинающих гонщиков.

– Мероприятие демонстрирует устойчивое развитие. От однодневного формата мы последовательно перешли к двухдневному, затем добавили пролог, и теперь вышли на новый уровень — три полноценных внедорожных дня и отдельная квалификация. «No Place to Run» стал узнаваемым брендом для ценителей настоящего экстрима и сахалинского бездорожья, – рассказал организатор гонки Андрей Цой.

В рамках «Пролога» (классификации) для участников была подготовлена сложная трасса с многочисленными естественными и искусственными препятствиями, предъявляющая высокие требования к мастерству, выносливости и умению работать на время.

– Это одна из лучших и наиболее технически сложных дистанций в стране, где особенно важен прыжковый опыт. Для меня главное – преодолеть себя, показать достойный результат и получить удовольствие от борьбы, – отметила сахалинская мотогонщица Светлана Баранова, выступающая на этих гонках шестой год подряд.

Соревнования привлекают и юные таланты. Самый молодой участник, 13-летний Владимир Олейников из Краснодарского края, несмотря на небольшой опыт, настроен решительно.

– Я стартую в третий раз. Растёт мастерство, исчезает неуверенность. Намерен выложиться полностью, – поделился эмоциями перед стартом Владимир.

В категории «Expert» высшую ступень занял Владимир Олейников из Краснодарского края, «серебро» взял представитель Приморья Даниил Елагин, а бронзовая награда у его земляка Андрея Зажигина.

Среди профессионалов («PRO») безоговорочными лидерами стали сахалинцы. Богдан Янковский стал триумфатором, второе место у Артёма Юрчука, а на третью ступень пьедестала поднялся Артур Погарский.

В любительском зачёте («Хобби») весь пьедестал также остался за островными спортсменами: победу праздновал Андрей Китаев, следом расположился Семён Бутовский, а замкнул тройку Андрей Мунгалов, подчеркнув превосходство сахалинских участников в этой номинации.

28 июля проводятся гонки на территории карьера «Юнонский».

Фото: Министерство спорта Сахалинской области.