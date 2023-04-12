Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» пройдёт на Сахалине

Сегодня начинается регистрация на Всероссийский молодежный форум «ОстроVа» платформы Росмолодежь. События. Заявки ждут от россиян в возрасте от 16 до 35 лет. Подробности можно узнать на сайте проекта ostrova-forum.ru.

В этом году форум пройдет с 8 по 14 августа в Южно-Сахалинске и примет 500 человек из разных регионов России. Доступ на регистрацию будет открыт в 12:00 по московскому времени и в 20:00 по сахалинскому.

– Впервые в форуме «ОстроVа» могут поучаствовать ребята от 16 лет. Мы сделали это специально для учащихся 10−11 классов, которые желают посетить островной регион, переехать и развиваться вместе с нами. Конечно, мы ждем участников и другой возрастной категории. У ребят есть уникальная возможность реализовать свой проект за счет грантов, которые предоставляет федеральное агентство по делам молодёжи, так что ждем много идей, − отметил руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области, директор форума Дмитрий Смекалов.

В программном блоке форума три направления, по которым участники смогут реализовать проекты и развить свои навыки: патриотическое воспитание, цифровизация, карьера.

В рамках направления «ОстроVа Цифровизации» участники займутся поиском собственной уникальности, развитием профессиональных навыков, разработают компетентностную модель и маршрут индивидуального развития.

Отдельный блок занятий посвятят промышленному туризму. У форумчан будет возможность пройти стажировку на предприятиях области.

В программе направления «ОстроVа Карьеры» — обсуждение уникальности отечественных производителей, особенностей корпоративной культуры. Форумчане разберутся в том, что работодатель ждет от сотрудника и наоборот.

Также сахалинцы и гости острова побывают на экскурсиях в компаниях региона, создадут кадровый резерв Сахалинской области «ТОП-30 участников» и многое другое.

На направлении «ОстроVа Патриотического воспитания» представят лучшие практики движения «МыВместе», обратят внимание на внутренний туризм и развитие малых территорий, разработают бренды и стендовые площадки уникальности регионов.

В этом году участники форума «ОстроVа» снова смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодежи и выиграть до 1,5 миллиона рублей на реализацию своей идеи.

Защита проектов пройдет во время проведения форума, который традиционно пройдет офлайн и онлайн. Ребята, которые не смогут пройти отбор на очный форум, смогут поучаствовать в онлайн-формате. Для них также проводят лекции, встречи с интересными людьми.

О старте регистрации на онлайн-форум и новшествах этого года организаторы сообщат дополнительно в социальных сетях проекта.

Организаторами форума выступает правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодёжи, сообщает пресс-служба регионального правительства.