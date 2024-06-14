Всероссийский олимпийский день на Сахалине. В гости едут спортивные звезды мирового уровня

Показательные выступления, интерактивы, автограф-сессии от олимпийских чемпионов и мастер-классы по более чем 30 видам спорта ждут гостей на праздновании Всероссийского олимпийского дня в Южно-Сахалинске 23 июня, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Местом проведения станет стадион «Космос» в городском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. На всей его территории органично расположатся площадки по тяжелой атлетике, конному спорту, спортивной, эстетической и художественной гимнастикам, баскетболу, каратэ, боксу, тхэквондо, русской борьбе, кикбоксингу, гандболу, фехтованию, санному спорту, синхронному плаванию, настольным играм, горнолыжному спорту, хоккею, гольфу, самбо, керлингу, настольному теннису, дзюдо, пилону, воркауту, биатлону, лучному спорту, волейболу и бейсболу.

На территории парка также пройдут отборочный этап Межрегионального фестиваля «Игры ГТО», легкоатлетический забег и фестиваль йоги, посвященный Международному дню Йоги. Все площадки начнут работать с 10.00.

Южно-Сахалинск станет главным местом проведения Всероссийского олимпийского дня в стране. Островной регион посетят олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Алла Шишкина, олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина . Сахалин посетят более двадцати призёров Олимпийских игр разных лет.

Церемония открытия пройдет на стадионе «Космос» в 12.00. Вход свободный.