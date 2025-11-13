Вспомним нынешнее лето. Чем же оно порадовало островных дачников?

Были щёки в арбузном соке

Пенсионерка из с. Рейдово Курильского городского округа Людмила Анисимовна Жихарева – любительница садоводства и огородничества. Выращивает клубнику, малину, голубику, виноград. В этом году её молодые яблоньки дали первый урожай, плодоносили сливы. Хорошо прижились и цвели вишня и черешня, жаль, ветер оборвал завязь. Выращивать культуры в островном климате нелегко, но экспериментировать интересно и радостно получить хороший результат.

– Несколько раз пробовала выращивать арбузы в теплице, но неудачно, – рассказала Людмила Анисимовна. – Тонкостей агротехники не знаю. Ответы на вопросы и рекомендации нахожу в интернете. Цветки опыляла, завязь была, но почему-то опадала…

В этом году купила семена арбузов, какие были в местной торговой точке. Явно не элитные. И рассаду высадила в открытый грунт, ведь лето выдалось на удивление жарким. Самой же пришлось на некоторое время уехать с Итурупа. Переживала, не погибнут ли растения? Приезжаю, смотрю, а они взяли и выросли, – смеётся Людмила Анисимовна. – Спасибо зятю Владимиру. Поливал, рыхлил, и вот созрело десять таких «ягодок».

Жихарева рассказывает, как всей семьёй готовились к дегустации. Спелость проверяли, постукивая по арбузной корке. Она зазвенела, а хвостики всё ещё не усыхали. Но решили, что пора лакомиться. Разрезали первые арбузы, а они красные, сладкие, с чёрными семечками. Остальные были с розовой мякотью, но тоже вкусные. Так что всё удачно сложилось. Воодушевлённая успехом, Людмила Анисимовна намеревается и дальше заниматься этой культурой.

Надо сказать, в Курильске были попытки выращивать арбузы и дыни, но в теплицах и парниках, а эксперимента в открытом грунте не было. Тут Жихарева в числе первопроходцев. И, похоже, само жаркое лето было у неё в помощниках.

Галия Кунченко.

г. Курильск.

Фото из семейного архива Жихаревых.

Ансамбль «гитаристов» и «розовых поросят»

Южносахалинку Екатерину Иванову в этом году порадовал урожай овощей семейства тыквенных.

Впервые она опробовала сортовые семена среднеспелых тыкв «розовый поросёнок» и «гитара». Сначала всходы появились дома на подоконнике, затем в горшочках доращивались в поликарбонатной теплице. А Екатерина Александровна тем временем готовила бочки, наполняя их перепревшими травой, навозом, лёгкой плодородной почвой. И когда установились тёплые дни, растения переселились в бочки и быстро пошли в рост.

Особым уходом хозяйку тыквы не обременяли. Оба сорта оказались урожайными, дали гладкие плоды овальной формы. По мере созревания «розовый поросёнок» начинал соответствовать своему названию – обретал розовый оттенок. Мякоть у него оказалась оранжевого цвета, сочная, сладкая, нежная, вкусная.

Считается, что теплолюбивая мускатная тыква «гитара» не предназначена для прохладных климатических зон. Однако нынешнее лето на острове не поскупилось на тепло, да и «музыкальной» тыкве было вполне комфортно в бочке. Так что «гитар» с сочной медовой мякотью выросло на целый «ансамбль».

А ещё Екатерину Александровну Иванову порадовали и такие представители тыквенного семейства, как огурцы. Им она отвела две грядки, где плохо взошли морковь и свёкла. Причём рассада и уличных, и тепличных сортов зеленцов была высажена в открытый грунт. По примеру соседки в центре лунок дачница поставила палочки, обозначив, где будут корни растений и точки полива. На шпалеры огуречные плети не поднимала, так что они вольготно расползлись по грядкам и порадовали урожаем. Через каждые два дня с двух грядок Екатерина Александровна собирала по три ведра отменных зеленцов.

Сейчас участок Ивановой подготовлен к зиме, а лето поселилось у неё на балконе. Там радуют глаз сиреневые шапки хризантем и нарядные яркие расцветки коллекционных колеусов. Сейчас эти декоративные многолетние полукустарники очень популярны в ландшафтном дизайне, украшают клумбы садоводов и дачников.

Людмила АРТЁМОВА.

Фото Екатерины Ивановой.