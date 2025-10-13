Встали на защиту Родины всей семьей. Воспоминания бойцов об огненных годах

Не щадя своей жизни

Когда началась Великая Отечественная война, на защиту Родины встала вся наша семья, которая жила в ту пору в Гомельской области. Пятеро братьев, сестра и отец сменили тогда мирные профессии на военные, стали офицерами и солдатами, авиаторами и артиллеристами, танкистами и партизанами.

Мы, Поклады, дрались с фашистами, как и все советские люди, самоотверженно, не щадя своей жизни. Достаточно сказать, что двое из нас – Михаил и Зоя – погибли смертью храбрых. Первый – при выполнении боевого задания, а вторая – замучена в гестапо как партизанка, как человек железной воли, который отказался отвечать на вопросы гитлеровцев.

Наша семья заслужил 19 правительственных наград.

Немало потрудились мы и в послевоенное время, на восстановлении народного хозяйства страны.

С. ПОКЛАД, рабочий Южно-Сахалинской автобазы треста «Сахалинстроймеханизация».

От Волги до Шпрее

Война застала меня в Донбассе, где я работал на шахте. За день-два до прихода немцев шахтёры, оставшиеся вне армии, сформировали партизанский отряд, чтобы в тылу помогать нашим воинам освобождать родную землю от фашистской нечисти. В отряде быстро научились минному и подрывному делу и пошли по тылам врага, нарушая его коммуникации.

Помню как-то зашли в Ростов, только что оставленный гитлеровцами, и не узнали города. Жизнерадостный, многолюдный, он помрачнел, приутих.

Наши войска отступали к Сталинграду, и вместе с ними отступали мы, оставляя противнику обширные заминированные поля. Особенно тщательно минировали подходы к Сталинграду. У всех воинов была тогда одна мысль: дать такой отпор гитлеровцам на берегах Волги, чтоб впредь им неповадно было.

Ночью устраивали проходы во вражеских минных полях, а наутро по ним под огнём противника вели наши танки в бой.

Ненависть к фашистам породила такое бесстрашие, такую смелость у каждого бойца, что горсточка наших храбрецов зачастую одерживала победу над превосходящими силами врага.

Потом были Крым, Сандомир, река Нейсе. На реке Шпрее закончил вой­ну, пройдя с автоматом по фронтовым дорогам от Волги.

Г. НЕДОРЕЗОВ, пенсионер. г. Поронайск.

Друзья мои – чехи

Я расскажу о чехословацких товарищах, с которыми вместе сражался против фашистов.

Шёл 1942 год. Чехословацкий офицер, служивший в немецком гарнизоне и охранявший железную дорогу на одной из станций в Курской области, через наших разведчиков связался с партизанским отрядом. Звали мы его Андрей Иванович. Это был поистине бесстрашный человек. Помню, последним было задание разгромить немецкий гарнизон на станции. Ещё накануне мы здесь взорвали водокачку и вывели из строя железную дорогу. С этого дня Андрей Иванович вместе со своими товарищами перешёл в наш отряд.

Как-то мы с ним возвращались с одной операции рано утром в лагерь. В темноте заметили, что впереди кто-то движется. Когда подошли вплотную, слышим команду: «Хальт!». Андрей Иванович не растерялся:

– Я немецкий офицер, а они – полицейские.

Нас пропустили. И только мы миновали немцев, как Андрей Иванович скомандовал: «Руки вверх!». Четверо задержанных оказались гитлеровскими лётчиками, сбитыми в нашем районе.

Г. ДМИТРЕНКО, рабочий шахты «Долинская».

Незабываемое

Услышав по радио, что враг напал на нашу Родину, мы с мужем сразу же решили пойти на фронт. Муж тогда работал директором пивзавода в г. Пржевальске, я училась в медицинском институте. У нас было двое детей. Куда их? Конечно, к деду, в Орджоникидзе.

Пришли в военкомат. Николая сразу же направили на курсы командиров. Через четыре месяца он был на передовой, воевал командиром миномётной батареи.

Узнав, что я тоже еду на фронт, написал мне: «Горжусь такой боевой подругой».

В 1944-м мы с ним встретились… в госпитале. Муж был тяжело ранен, контужен. В госпитале мы отпраздновали и День Победы. Я радовалась и плакала: Николай не вставал. Вскоре его не стало…

Но я бережно храню его письма тех военных лет. Это наказ детям, нашему молодому поколению, это школа смелости, мужества, находчивости. «Каждый раз смерть смотрит мне в глаза!» – писал он в марте 1943-го. Да, он не боялся смерти, как и многие его сверстники. Они знали, что воюют за свою Родину. И если приходилось умирать – умирали героями.

Пусть молодёжь постоянно помнит подвиги своих отцов, учится у них мужеству.

Е. БАБЕНКО, фельдшер интерната. г. Горнозаводск.

(Газета «Советский Сахалин» за 9 мая 1965 года).