Встреча рыбинспектора с браконьерами на реке Поронай вылилась в водное сражение

Видео с боевыми разборками завирусило в сахалинских соцсетях. В районе реки Поронай Поронайского района сотрудник отдела территориального управления федерального агентства по рыболовству обнаружил скопление браконьерских моторных лодок.

Агрессия их хозяев, с угрозами выталкивающих сотрудника из лодки, обернулась уголовным делом по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По соообщению сахалинского следственного управления СК России, установлены причастные к конфликту лица, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе и угроз убийства.