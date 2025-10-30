Встреча с медведем на Итурупе закончилась травмами

Сотрудника одного из частных охранных агентств ранил медведь вблизи посёлка Рыбоводов в Курильске. Мужчина шёл от рыбоводного завода к месту, где изымают икру для инкубации. По пути услышал лай собак и треск бамбука. Неожиданно перед ним появился медведь.

Животное испугалось встречи с человеком. Медведь побежал навстречу, вывихнул мужчине плечо и укусил за ногу. Пострадавший доставлен в Курильскую центральную больницу. Травмы оказались тяжёлыми, но жизни не угрожающими. Сотрудники Курильского лесничества наблюдают за территорией инцидента.