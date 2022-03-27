Встречаем лебедей и трясогузок – встречаем весну!

В мире сахалинских пернатых в конце марта происходят важные события, связанные с приближающейся порой массовых весенних перелетов. На побережье залива Мордвинова на юге Сахалина замечен черный коршун. Эта хищная птица, как показывают многолетние наблюдения, прилетает на юг остров буквально день в день с лебедями.

И в очередной раз примета подтвердилась: на днях в бухте Лососей, что в Корсаковском районе, наблюдатели увидели шесть лебедей. Эти красавцы немного отдохнули на льду, затем переместились севернее. Через некоторое время их встретили на протоке Аракуль, соединяющей озера Большое Вавайское и Буссе в Корсаковском районе, и сфотографировали. Подробнее об этом рассказал наш постоянный консультант, биолог-охотовед Андрей Здориков.

С давних времен прилетающие лебеди первым делом стремятся к бухте Лососей в Корсаковском районе – это их излюбленное место для временного пребывания перед отлетом дальше, на север. Первыми появляются лебеди-кликуны. Шесть прилетевших птиц – это лебединые разведчики. Они осматривают окрестности, чтобы затем вернуться к своим сородичам, дожидающимся на японском острове Хоккайдо, и «протрубить» общий сбор и начало перелета.

Интересно, что некоторое количество птиц в таких стаях – гибриды. Дело в том, что на японских островах Хонсю, Сикоку японцы в качестве парковых птиц содержат лебедей другого вида – шипунов. Иногда они встречаются с перелетными кликунами и в ркезультате появляются на свет гибридные птенцы.

Малые тундровые лебеди отправятся в путь позже, потому что сейчас в местах их традиционного гнездования в северных регионах России вовсю еще хозяйничает зима. А у кликунов их естественные родильные дома привязаны к тундрово-таежной зоне, где весна наступает раньше. На Южных Курилах многие малые тундровые лебеди остаются зимовать в многочисленных бухтах.

Главный ориентир для орнитологов, свидетельствующий об окончательном и бесповоротном приходе весны, отнюдь не лебедь, а трясогузка. По словам Андрея Здорикова, несколько лет подряд в черте очистных сооружений Южно-Сахалинска зимует группка белых трясогузок — около десятка особей. Первые перелетные трясогузки появляются на юге острова в период с 28 марта по 1 апреля. Ориентировочно 6 апреля прилетает полевой жаворонок.

У побережья залива Мордвинова замечена также пара орланов-белохвостов. Эту красивые птицы по достижению возраста 5 лет начинают миграции с Сахалина на Хоккайдо и обратно. Обычно в марте орланы проявляют особенный интерес к ледовым массивам в морском прибрежье. В эту пору у нерп начинают появляться на свет детеныши-бельки. Они — лакомая добыча для хищников.

Каких птиц, кроме привычных воробьев, синиц и голубей с воронами, можно встретить сейчас в Южно-Сахалинске и окрестностях? Это бурые дрозды, свиристели, а недавно на глаза наблюдателю попалась стайка пуночек, которых еще называют полярными воробьями.

Семен РЕЧКИН.