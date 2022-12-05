Встретить Новый год без долгов предлагают сахалинцам

Порядка 37,5 млн рублей задолженности по пени готова списать Дальневосточная энергетическая компания жителям Сахалина. Филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» предлагает частным клиентам погасить задолженность за услуги электроснабжения на льготных условиях. Таким образом, сэкономить на оплате штрафных санкций смогут 58 тысяч жителей региона.

Сумма начисленной пени будет списана всем потребителям, которые в период с 1 до 25 декабря 2022 года:

полностью погасят задолженность за электроэнергию, сформировавшуюся на 01.11.2022 и оплатят начисления за ноябрь 2022 года в платежном документе, который получат в декабре 2022 года;

откажутся от бумажной квитанции, подписавшись на электронный платежный документ;

зарегистрируются в личном кабинете клиента на сайте компании.

Потребителям, выполнившим условия акции, будут списаны пени, начисленные за несвоевременную оплату электроснабжения за исключением пени, взысканной в судебном порядке. Факт списания пени потребители увидят в единых платежных документах, которые они получат в январе 2023 г.

Со всеми условиями акции можно ознакомиться в ПОЛОЖЕНИИ на сайте ПАО «ДЭК».

Напомним, неоплаченные счета не только приведут к ограничениям в подаче ресурса, но также станут причиной для обращения в суд о принудительном взыскании задолженности, визитов судебных приставов, которые могут наложить арест как на имущество, так и на банковские счета.

Дальневосточная энергетическая компания напоминает о способах оплаты:

в отделениях «Сахалинэнергосбыта» и ЕРИЦ г. Холмска и г. Южно-Сахалинска (наличный и безналичный расчет), а также в личном кабинете клиента или мобильном приложении ПАО ДЭК;

в отделениях почтовой связи;

в терминалах QIWI (Киви);

в банковских учреждениях и терминалах, при помощи онлайн-сервисов или автоплатежей.

Консультацию о возможном наличии долга и способах его погашения можно получить в едином контакт-центре ПАО «ДЭК» по телефону 8-800-234-7777 (звонок бесплатный).

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».

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