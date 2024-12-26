Встретить Новый год на налимьей тропе. Клёвое место

Глухозимье – так называют островные рыболовы-любители период, приходящийся на новогодне-рождественские каникулы. Название вовсе не означает, что в эту пору с рыбалкой всё плохо и с клёвом – всё «глухо».

Об особенностях сахалинской рыбалки в предновогоднюю и новогоднюю пору рассказал постоянный консультант «Советского Сахалина» кандидат биологических наук Виталий Никитин.

На внутренних водоёмах в это время рыбу ловят на зимовальных ямах. Обычно они привязаны к равнинным участкам рек без плёсов и перекатов. Некоторые гольцовые рыбы вроде кунджи и мальмы остаются зимовать на своих местах нереста, например в верховьях рек Фирсовка, Мелкая, Богатая.

Здесь глубина может быть в пределах 15 – 20 сантиметров. На реках покрупнее участки гораздо протяжённее. На Найбе, к примеру, зимовальные ямы могут располагаться на отрезке от автомобильного моста и до села Стародубское. В низовьях, где вода посолонее, ловят навагу, зубатую корюшку, мелкочешуйную краснопёрку, морскую малоротку. Выше по течению, где вода пресная, ловятся крупночешуйная красноперка, кунджа, а на северо-западе ещё и голец.

В старицах рек вплоть до марта ловят обыкновенную малоротую корюшку – чеку.

На реках Тымь и Поронай плюс к названным видам ловятся амурский язь и щука. Кунджа и сахалинская краснопёрка-трегубка попадаются ближе к перекатам. На северо-западе ловят всё то же, кроме щуки, а также ленков и хариусов. В верховьях рек – ручьевую мальму и сахалинского гольца.

С наступлением лютых морозов в январе начинается нерест у налимов. До недавнего времени особенно крупных налимов весом до трёх килограммов ловили на озере Невском в Поронайском районе.

Сейчас, как показывает практика, рыба «измельчала». Но в любом случае рыбалка может быть уловистой и интересной. Многое зависит от того, найдёт ли рыбак «налимью тропу». Рыба энергично перемещается из ям к плёсам и перекатам, желательно вычислить точный маршрут. Традиционные снасти в условиях Сахалина – прутки. Используется прут из тальника с закреплённым на нём мотовильцем. К основной леске привязывают грузило, а к нему поводок с крючком. В качестве наживки применяют мёртвую рыбку. Прут втыкают у лунки, снасть погружают в воду. Лунку нужно присыпать снегом или опилками, чтобы не замерзла. В таком виде прутки оставляют на ночь, а по утру достают добычу.

На новогодних каникулах на Тунайче, Птичьем, Айнском ловят озёрную форму тихоокеанской сельди. С установлением припая в заливе Мордвинова разворачивается главная рыбалка сезона, желанным трофеем у рыболовов становится знаменитый зубарь – зубатая корюшка. Это начало корюшкового сезона, его пик обычно приходится на февраль – март. Зубаря активно ловят и на северо-восточном побережье, в Ногликском районе. Особенно привлекательны заливы Пильтун и Ныйский. В уловах обязательно будет молодь наваги.

Замечено, что корюшка-зубатка в начале сезона предпочитает гирлянды с посеребрёнными крючками, «украшенными» мохеровой ниткой. Позже лёд потемнеет, и в ход пойдут крючки с синевато-фиолетовым металлическим отливом.

Семён РЕЧКИН.

Эксклюзивный кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Кальмары, фаршированные по-сахалински, к новогоднему столу

Для приготовления этого блюда из расчёта на две персоны берём 6 тушек кальмара среднего размера. Их нужно обдать кипятком, очистить от кожицы, удалить внутренности.

Для приготовления начинки 200 граммов риса помещаем в кастрюлю, заливаем водой, чтобы она покрыла рис слоем тоньше полпальца. Подсаливаем, доводим до кипения, и на этом – стоп. Даём возможность остыть.

Готовим зажарку из одной измельчённой моркови и одной средней луковицы. На финишной стадии можно выдавить с помощью чесночницы дольку чеснока и добавить чёрный перец по вкусу.

Полученный продукт отправляем в кастрюлю с остывшим рисом и тщательно перемешиваем. После чего начиняем каждую тушку кальмара этой начинкой, оставляя немного места, чтобы можно было защипнуть тушку по краю. Иначе при дальнейшем приготовлении внутрь попадёт бульон, рис разбухнет и вывалится наружу.

Фаршированные тушки кальмара укладываем на сковородку с небольшим количеством растительного масла. Пока они поджариваются, готовим приправу. В ней – самая изюминка блюда! Небольшие пучки укропа и петрушки с 2 столовыми ложками сметаны, 1 столовой ложкой соевого соуса, 1 зубчиком чеснока и щепоткой чёрного перца взбиваем блендером до получения однородной зелёной массы.

Тушки кальмара поджариваем до того момента, пока они не побелеют, заливаем этим соусом и накрываем крышкой. Когда содержимое активно забулькает, посыпаем кальмар тёртым сыром, например «Российским» – он помягче и удачно сочетается со всеми ингредиентами.

К столу блюдо можно подавать и горячим, и холодным. Оно идеально для предновогоднего перекуса, когда ещё остается время до боя кремлёвских курантов, а кушать уже хочется! Фаршированные кальмары при всей своей красоте и вкусноте не дают чувства полного насыщения и не перебивают аппетита – то, что надо!