Встретить Новый год с рукотворной ёлкой – к счастью

Отправляясь на прогулку в предновогодний парк областного центра, непременно загляните в бювет, где можно не только выпить целебной минеральной воды, но и приумножить предощущение праздника.

Здесь, с восточной стороны плавательного бассейна «Волна», в стеклянно-зеркальном павильоне развёрнута выставка альтернативных ёлок. Чем не повод удивиться их многообразию и фантазии авторов, которым от пяти лет и до восьми десятилетий?

Ещё в 1990-е годы у мастера икебаны школы Согецу Александры Кудряшовой возникла лесосберегающая идея конкурса под названием «В лесу родилась ёлочка и пусть она растёт». За минувшие десятилетия у такой альтернативы появились сотни сторонников, так что коллективными усилиями от вырубки спасён уже не один гектар хвойного сахалинского леса.

Действительно, зачем ради нескольких праздничных дней губить живые деревца, если из домашних мелочей можно придумать и создать свои рукотворные ёлочки? Вот и на нынешней выставке представлены новогодние красавицы из морской капусты и ракушек, луковой шелухи и пробок от шампанского, из клубочков шерстяных ниток и конфет, из ажурных белоснежных салфеток и спилов медвежьей дудки… Композиции украшают ёлочные бусы, звёзды, миниатюрные шары, шишки, цветы, причудливые сплетения гибких веток…

Чем парадоксальнее замысел автора, тем интереснее его работа. К примеру, где вы ещё увидите «ёлку краснодубовую»? Такую из низок опавшей листвы создала Александра Кудряшова. Квилт-студия «Лоскутный остров» действовала в своём амплуа – сшила из кусочков пёстрых тканей «Лоскутную ёлку», макушку которой венчает катушка ниток с иголкой и портновскими булавками.

Не откажешь в оригинальности и постоянным участникам подобных вернисажей супругам Тесленко. Ёлочка Галины на этот раз сменила вертикаль на горизонталь и буквально устремилась вперёд, выходя с соответствующим названием «на старт» Нового года. А Виталий создал шутливую композицию «Дама с Амстердама». Впрочем, с аристократизмом последней может поспорить «Леди ёлка» Галины Аристарховой. Украсив мишурой изысканную бутыль из синего стекла, рукодельница создала образ дамы из высшего общества.

Всего в конкурсе приняли участие 45 авторов, а также коллективы культурно-туристического центра г. Южно-Сахалинска, квилт-студии «Лоскутный остров», мультистудии «Муза», детского сада № 11 «Ромашка», гончарной мастерской Дома детского творчества г. Долинска.

Работы оценивали члены Союза художников России Наталья Кирюхина и искусствовед Раиса Горохова, а также представитель городского парка Валентина Романова. В итоге гран-при получила Александра Кудряшова за композицию «Принцесса ёлка». Пятиметровая колонна бювета волшебными руками Александры Семёновны и стараниями её помощников превратилась в сказочную принцессу в белоснежной шубке.

Первое место в творческом соревновании заняла мастер икебаны Валентина Жукова, в классическом варианте создавшая композицию «Северная звезда». Два вторых места жюри присудило Галине и Виталию Тесленко. Третье место у Натальи Якимовой.

Лучшими детскими работами признаны альтернативные ёлочки Александры Хорват и Лили Хильдебранд. Среди коллективов особо отличилась мультистудия «Муза».

Кроме того, 328 посетителей выставки голосованием определили победителя в номинации «Зрительские симпатии». Им оказался Никита Кокоулин с композицией «Волшебная история новогодней ёлки».

За участие в конкурсе поощрены все участники и победители в номинациях.

Выставка альтернативных ёлок будет работать до 10 января, а к концу первого месяца нового года в стеклянном павильоне парка по традиции откроется «Хрустальный вернисаж». Так что у многих авторов уже рождаются замыслы оформления ледяных панно, в них по-новому раскроется красота природного материала.

Людмила Степанец.