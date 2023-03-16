Вся необходимая информация – в Личном кабинете ПАО «ДЭК»

Почти на 39% увеличилось количество частных клиентов филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт», зарегистрировавшихся в Личном кабинете на сайте компании за прошедший год. Если в начале 2022 года данным сервисом пользовалось 64 116 сахалинцев, то в январе 2023 года их численность увеличилась до 89 111.

Личный кабинет – многофункциональный сервис, который помогает решить ряд задач, связанных с коммунальной услугой «электроснабжение».

Начисления. В этом разделе можно ознакомиться с историей начислений по всем лицевым счетам, которые прикреплены к Личному кабинету, с детализацией по всем видам услуг, внесенным в счета-квитанции.

Квитанции. Здесь можно скачать платежный документ за любой период, по которому есть начисления. Также можно подписаться на получение квитанции по электронной почте.

Показания счетчиков. В этом разделе с 15 по 25 число каждого месяца можно передавать показания приборов учета. Информация о принятых показаниях поступает на электронную почту клиента.

Платежи. Здесь размещена история платежей по каждому лицевому счету. По кнопке «оплатить» можно произвести расчет за потребленную электроэнергию. Если платеж осуществляется картой «Мир», есть возможность до конца 2023 года участвовать в акции «Кешбэк за оплату коммунальных услуг».

Кроме того, в Личном кабинете по ссылке можно попасть на страницу филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго», где размещены графики плановых отключений электроэнергии, а также сведения о времени аварийно-восстановительных работ.

Для регистрации в Личном кабинете потребуется указать только электронную почту, на которую придет ссылка с подтверждением активации учетной записи, и мобильный телефон. По имени пользователя и паролю для Личного кабинета возможен доступ и в Мобильное приложение.

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».