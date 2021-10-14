«Вся сила внутри». Сахалинец попал в Книгу рекордов России

Островной атлет Михаил Савинов установил рекорд страны. Он выполнил 50 переворотов покрышки весом 205 кг за наименьшее время в России – 14 минут 57 секунд.

«Вся сила внутри» – так отвечает спортсмен комментаторам, сбитым с толку его худощавым тело­сложением. При собственном весе 60 кг Михаил тренируется с весами втрое больше собственного. Не пропуская тренировки ни в дождь, ни в снег, он поставил себе цель и упорно к ней шел, сообщает пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

– Изначально я много занимался на турниках, затем сменил направление, и мне захотелось развивать уличный кроссфит. Да, он есть в спортивных залах, но именно уличный не так популярен. Мне захотелось сделать что-то необычное, и я решил установить рекорд, – подчеркнул атлет.

В марте этого года спорт­смен подал заявку в Книгу рекордов России, а уже в мае отпраздновал достижение цели. Официальный документ сахалинец получил на этой неделе. Для победы необходимо было сделать 50 переворотов за 20 минут, но Михаил справился еще быстрее.

– Попытка у меня была одна, я не сомневался, что справлюсь. Рекорд мы фиксировали на видео на территории металлобазы, так как там есть весы, на которых можно было подтвердить вес покрышки, – рассказал Михаил.

Спортсмен планирует в ближайшее время превзойти свой всероссийский и установить международный рекорд – выполнить 70 переворотов. А в следующем году надеется попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого надо сделать 100 переворотов и уложиться в 25 – 30 минут.

Виктор КРОТОВ.