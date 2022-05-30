Всякому овощу свое время. Много хлопот сейчас у земледельцев, но, как говорит пословица, на себя работа не барщина

Двенадцать дней в запасе

Пусть не огорчаются дачники, которые в мае не успели посадить картофель и посеять овощи. Агротехнические сроки позволяют выполнить эту работу до 12 июня.

Только при посадке картофеля ранних, средних и поздних сортов обязательно проверьте, не будет ли холодно вашей руке в лунке на глубине 10 см? У некоторых сахалинцев участки находятся в лощинах и затененных местах. Там почва позже освобождается от снега и прогревается. Важно не застудить проросшие картофельные клубни. Им противопоказана температура земли ниже плюс 6 градусов.

Если у вас окультуренная и не бедная по составу почва, то для подкормки картофеля достаточно внести 30 – 40 г диаммофоски на 1 кв. метр. Слабо окультуренную землю удобряйте из расчета 50 – 60 г этого препарата на 1 кв. метр. Подкормите им 2 – 3 раза и другие овощные культуры (23 – 25 г на 1 кв. метр) с интервалом в 20 дней.

Знайте, что чайная ложка вмещает 5 г диаммофоски, столовая – 15 г, а спичечный коробок – 20 г. Так будет проще рассчитать необходимое количество удобрения.

В теплицах

Здесь основная работа сводится к уходу за растениями. Кто посеял там укроп, у того появилась витаминная добавка к столу. Теперь эту зеленную культуру можно сеять и в открытый грунт.

Многие уже высаживают рассаду томатов. В этом случае двойное укрытие обязательно, ночи еще холодные. Что касается таких теплолюбивых культур, как перцы и баклажаны, то не спешите определять их на грядки даже под двойное укрытие. Повремените до первой декады июня. Иначе при ночных температурах ниже плюс 13 градусов листья на растениях опадут, рост и развитие перцев и баклажанов задержится как минимум на неделю.

В теплицах в качестве подкормки лучше применять навоз. Раствор 1 л свежей органики в ведре воды сработает эффективнее аммиачной селитры и мочевины, поскольку в ней больше микроэлементов, стимулирующих рост растений. Но подкормку всходов овощей и зелени проводите не чаще чем через 15 дней.

Виноград следует обрезать по третью почку текущего прироста и щедро полить. Требуется как минимум 5 ведер воды под корень каждой лозы.

В открытом грунте

На грядках продолжаем посадку ранних и средних сортов капусты. А полезные для здоровья различные виды салатов можно высевать через каждые 5 дней весь сезон. Так без сбоев будет работать ваш «зеленый конвейер».

В первых числах июня можно приступать к посеву бобов, гороха, фасоли (в том числе спаржевой). За 2 – 3 дня до этого семена замочите для более быстрого прорастания. Высаживать эти культуры можно по картофелю, возле сетки или вдоль забора.

Напоминаем, у каждого садовода-огородника должна быть грядка лекарственных растений. Семена мелисы, мяты, тысячелистника, чабреца, чистотела и проч. можно приобрести в торговых точках.

На ягодных плантациях

Если вы еще не подкормили землянику, то при рыхлении междурядий примените диаммофоску. Удаляйте слабые розетки, а сильные и здоровые кустики посадите в рядок для обновления плантации. Если ежегодно высаживать пару таких рядков, то без урожая ароматной ягоды вы никогда не останетесь. Не лишне в умеренном количестве просыпать под розетки древесную золу. Это источник калийных удобрений, к тому же она защитит растения от болезней и гнилей.

Не все дачники привели порядок посадки малины. Оставьте в каждом кусте до 5 сильных ветвей, слабую поросль удалите. Верхушки прищипните сантиметров на 10, чтобы они разветвились. Если малина растет в рядок – установите шпалеру и в трех местах (внизу, в центре и вверху) подвяжите к ней ветки, тогда они не сломаются. Под кустами также просыпьте древесную золу (достаточно спичечного коробка на 1 кв. метр).

На смородине и крыжовнике удалите слабые и лишние ветки. Отходы можно сжечь в закрытых железных бочках с отверстиями внизу для доступа кислорода. Кустарники уже цветут. Следуя инструкции, также подкормите их сложным удобрением – диаммофоской или фертикой. Растения благодарно отзовутся хорошим урожаем и в том случае, если под каждый куст просыпать по два ведра перепревшего навоза или торфокрошки. У кого нет свежего навоза, того выручит «зеленое удобрение». Бочки, заполненные сорняками, листьями лопухов, крапивой, клевером, залейте водой. Через 2 – 3 недели у вас будет отличная подкормка для всех культур.

Сад в ожидании заботы

Весенние ветры кое-где поломали ветки фруктовых деревьев, срежьте их, заделайте раны садовым варом или смесью 1 части свежего навоза и 3 частей глины. Консистенция должна быть кашицеобразной. Добавьте туда извести и побелите стволы. На поломы веток под углом 45 – 60 градусов наложите жгуты.

Если целая ветка на плодовом дереве отклонилась от ствола на 45 – 60 градусов (а крона не густая, и удалять ветвь жалко), можно применить такие способы. Найти деревянный брусок, который оттянет ветку вниз, увеличив градус угла. Можно также для увеличения угла сделать растяжку между стволом и веткой. Свой фруктовый сад подкормите диаммофоской (из расчета 20 – 30 г на 1 кв. метр), рассыпьте ее по приствольному кругу деревьев.

Чтобы хорошо завязывались плоды на фруктовых деревьях, опрыскайте их цветы раствором 1 ст. ложки меда в литре воды или препаратом типа «Завязь». Такую обработку следует проводить или ранним утром, или вечером на закате солнца.

Приобретая саженцы яблонь, груш, слив, выбирайте самоплодные. Они дают урожай без опылителя.

Облепиха на Сахалине хорошо растет, развивается и формируется. Единственное, что надо учесть при новых ее посадках – установить скобы на высоте полуметра и метра, чтобы дерево не тянулось вверх, а стало расти буквой Г, тогда легче собирать урожай. Учтите, облепиха, как и все ягодные кустарники, любит свет и подкормки.

Червяк червяку рознь

Хорошо, если в почве вашего участка много дождевых червей. Они рыхлят землю, подводят воздух к корням растений. Бережно относитесь к таким помощникам. А вот желтый червь – вредитель, которого надо уничтожать. Это проволочник, пожирающий и портящий урожай.

Чтобы избавиться от слизней, замочите в воде хлебные корки, добавьте дрожжи, мыло и больше соли. Налейте этот настой в пластиковую тару (но не до самого верха) и закопайте ее на уровне почвы. Запах кваса приманит слизней, и они уже не выберутся из ловушки.

Деревья и кустарники на стадии бутонизации (но не в период цветения) обрабатываем от вредителей 1,5-проц. раствором бордоской жидкости с интервалом в 15 дней. Всего за сезон необходимо провести не менее 5 – 7 таких обработок, последнюю – за 20 дней до уборки урожая.

Валентина Косенкова, агроном.

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Досье

«Гитара»

Это среднеспелый высокоурожайный сорт мускатной тыквы. Дает плоды массой 3 – 4 кг на 110 – 120 день после всходов. Мякоть очень вкусная, сладкая, сочная, хрустящая, плотная, с легким мускатным ароматом. Эту тыкву можно употреблять в сыром виде в салатах, из нее получаются вкусные и полезные десерты. Плоды хранятся 100 дней.

«Сладкий пирог»

Это среднеспелый сорт тыквы столового назначения. От всходов до сбора урожая проходит 85 – 100 дней. Плоды красивой формы и яркой окраски весом 5 – 7 кг. Мякоть оранжевая, хрустящая, сладкая, сочная. Великолепно подходит для кулинарии и консервирования. В любой год сорт порадует стабильными и большими урожаями. Плоды хранятся 3 – 4 месяца.

«Астронавт»

Это среднеспелый сорт кабачка, отличающийся высокой урожайностью. Плодоносит на 45 – 50 день. Растение кустовое, плетей у него мало. Главный побег короткий, плоды цилиндрические весом 0,7 – 1,0 кг. Кора у кабачка тонкая, темно-зеленого цвета, мякоть беловато-желтая, толстая, сочная.

«Негритенок»

Это скороспелый сорт кабачка цуккини кубанской селекции. От всходов до первого сбора плодов проходит 45 – 47 дней. Растение кустовое, компактное, плоды цилиндрической формы средней длины небольшого диаметра массой 0,4 – 0,9 кг. Мякоть кремовая, нежная, отличного вкуса. Благодаря устойчивости к пониженным температурам у сорта стабильно высокая урожайность – 5 – 8 кг с 1 кв. метра.