Всякому – свою вкусняшку! Зимующим птицам корма хватит, но лишь до первых сильных снегопадов

В Южно-Сахалинске замечены свиристели. Эти пернатые красавцы образовали небольшие смешанные стайки – амурские свиристели на время «подружились» с обыкновенными. Их видели в окрестностях областной больницы и на улице Горького. Птиц привлекают ягоды рябины и боярышника, благо урожай этих ягод в нынешнем году удался на славу.

На взгляд нашего постоянного консультанта, биолога-охотоведа Андрея Здорикова, урожай хороший, но лишь в черте областного центра. В окрестных лесах такого изобилия не увидишь, что, конечно же, отражается на поведении зимующих птиц. Зато в лесу вовсю пируют пернатые, которые питаются семенами хвойных пород – ели и пихты. Например, клесты. У этих птах, не очень-то тяготеющих к цивилизации, имеется даже специальный инструмент для разделывания шишек. Это их удивительный клюв, верхняя и нижняя половинки которого направлены в разные стороны от оси. Такими клещами легко добыть зернышки.

У клестов есть удивительная особенность. Когда ударят лютые январские морозы, другие пернатые малоактивны, стараются беречь энергию, чтобы выжить. Этим же лесным птицам мороз вовсе нипочем, у них начинается период гнездования! Они заранее строят себе в еловых кронах очень теплые гнездышки и выводят птенчиков! Кормят детенышей клесты так: сначала измельчают клювами еловые зернышки, некоторое время этот питательный корм содержится в птичьем зобе, где превращается в калорийную кашицу. Затем уже птенчикам предлагают это детское питание, от которого они растут не по дням, а по часам.

Не показываются пока из лесу снегири. Их у нас два вида: обыкновенный, тот самый, которого на открытках рисуют, и уссурийский, серый. Вместе с синицами, поползнями и клестами они относятся к оседлым видам. То есть по заграницам не путешествуют, лишь кочуют понемногу по окрестностям.

Вот сойки, пестрые и крикливые, хотя и зимующие, но могут и на большие расстояния перелетать. У этих пернатых своя методика перелетов: поднимаются под самые облака, а затем планируют по ветру, насколько сил хватает. Приземлятся в кормном месте, хорошо, а нет – продолжат поиски.

В городе также изредка можно встретить дроздов. Основное количество бурых дроздов на время покинуло пределы областного центра, но ненадолго. С первыми же сильными снегопадами птицам будет сложно добывать питание в дикой природе, и они вернутся в город подчищать запасы рябины.

В последние годы на юге Сахалина прописался совсем не типичный для острова их родственник, дрозд-рябинник. Он крупнее, немного отличается окраской оперения. Птица ранее обитала лишь в западных регионах и в наших краях считалась экзотом. Так происходит расширение ареала ее обитания.

В городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина сейчас можно встретить большого пестрого и малого острокрылого дятлов, поползней, синиц нескольких видов.

Вдоль тропы здоровья и в других местах на ветках деревьев размещены разнообразные кормушки для пернатых. Чувствуется, что мастерившие их ребята отнеслись к делу с фантазией и любовью. Замечено, что к этим кормушкам, помимо острожных лесопарковых обитателей, слетаются и городские голуби.

А в одном месте, в северо-восточном секторе парка замечены белки! Они сейчас выглядят эффектно, сменили летние шубки на зимние, дымчато-серебристые. Посетители парка подкармливают грызунов всякими вкусняшками, которые в лесу не водятся, например, грецкими орехами. Зверьки к этому настолько привыкли, что людей вовсе не боятся и явно требуют очередного угощения.

Семен РЕЧКИН.