В следующем году мы будем отмечать 80-ю годовщину Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Посмотрим, о чём писал «Советский Сахалин» 80 лет назад – 22 июня 1944 года.

Номер газеты за 22 июня 1944 года вышел под шапкой «В четвёртый год войны народы Советского Союза вступают с твёрдой уверенностью в близком и окончательном разгроме врага. Объединёнными усилиями свободолюбивых народов враг будет уничтожен».

В статье «Три года» Д. Заславский анализирует ход войны. Он отмечает, что иностранные наблюдатели не могут понять, почему германская армия проигрывает. А ведь товарищ Сталин в своих докладах и приказах, в книге «О Великой Отечественной войне Советского Союза» всегда подчёркивал мысль о неизбежном поражении гитлеровской Германии.

«Гитлеровская фашистская армия так же может быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма» – эти слова Сталин произнёс 3 июля 1941 года, в дни, когда Гитлер был безграничным властителем всей западной Европы, когда над нашей Родиной нависла грозная опасность.

Главнокомандующий при этом не просто констатирует свершившиеся события, пишет автор статьи. Сталин говорит историю. Он указывает путь событиям. Он ведёт по этому пути Красную Армию и весь Советский народ, и это – путь побед.

В номере публикуется приказ Верховного Главнокомандующего маршалу Советского Союза Говорову. В нём говорится, что вой­ска Ленинградского фронта, развивая прорыв линии Маннергейма, 20 июня штурмом овладели городом и крепостью Выборг. Перечисляются отличившиеся в боях соединения и части. Они представлены к присвоению наименования «Выборгских» и к награждению орденами. А Москва от имени Родины салютовала доблестным войскам Ленинградского фронта 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.

В оперативной сводке от Советского Информбюро рассказывалось о положении на других фронтах за 20 июня.

Так, в течение дня в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 38 самолётов противника.

Южнее города Новоржев разведгруппа старшего лейтенанта Исакова внезапно ворвалась в траншеи противника. Советские бойцы уничтожили 25 гитлеровцев, захватили 2 радиостанции, 4 ручных пулемёта и пленного. Разведчики вернулись в свою часть.

Несколько партизанских отрядов в Могилёвской области атаковали немецкий охранный батальон и уничтожили до роты захватчиков.

Все свои силы отдают победе, работают для фронта и трудящиеся Сахалина. На второй странице под заголовком «Больше рыбы стране, фронту» размещена подборка материалов об ударном труде островитян. Публикуется Доска почёта передовиков рыбной промышленности области по Александровскому району. Это рыбозавод «Хоэ» Тангинского рыбокомбината (директор тов. Кащеев Иван Петрович, заместитель секретаря парторганизации Комохин Василий Тихонович), выполнивший план второго квартала по добыче рыбы 13 июня на 100 процентов.

Бригада ставного невода рыбозавода «Хоэ» (бригадир тов. Юдин Петр Павлович), выполнившая план второго квартала по добыче рыбы 13 июня на 103 процента.

Команда моторного дрифтера «Алдан» рыбозавода Танги (шкипер тов. Марфин Константин Данилович), выполнившая план второго квартала по добыче рыбы 13 июня на 100 процентов.

Команда парусника «Горбуша» колхоза «Красный Яр» (шкипер тов. Григорьев В.), выполнившая план второго квартала по добыче рыбы 13 июня на 118 процентов.

В заметке «По-фронтовому проведём путину» директор Широкопадского рыбокомбината П. Олейников сообщает, что предприятие досрочно выполнило план второго квартала, и рассказывает, за счёт чего был достигнут успех.

Перед путиной завезли все материалы: дели, верёвки, горючее и соль. Рыбаки и рыбачки изготавливали орудия лова круглыми сутками. В итоге все бригады были обеспечены комплектами сетей, тральщики своевременно вышли на лов камбалы, установлены невода для сельди.

Когда стало ясно, что из-за плохой погоды сельди к берегам подошло мало, сделали упор на глубьевой и снюрреводный лов.

Отлично сработали рыбозаводы «Широкая Падь», «Агнево» и «Моссия», колхозы им. 17-й партконференции и «Красная звезда». Газета сообщает об ударном труде Сахгосрыбтреста (управляющий тов. Карев), команд шкиперов тов. Кошелева, Белича, Фёдорова, Авксененко, Подлипалина, Красюкова, Хруленко.

В экономическом блоке размещена заметка о завершении коллективом совхоза «Свиновод» весеннего сева по всем культурам.

Международный обзор посвящён положению дел на фронтах в Нормандии, в Италии, откликам в иностранной прессе об успешных действиях Красной Армии.

Публикуется также большая подборка сообщений из-за рубежа.

Это только один номер «Советского Сахалина» в годы Великой Отечественной войны – 864-й после 22 июня 1941-го. До победного мая 1945-го редакции предстоит выпустить ещё 223 номера, не считая специальных.

Номер подписал зам. ответственного редактора А. И. Буйвал. Тираж – 13 700 экземпляров. В выходных данных указан адрес редакции: Александровск-на-Са­ха­лине, ул. Ленина, дом № 5. Газета отпечатана в типографии издательства «Советский Сахалин».

Газета в войну выходила пять раз в неделю (вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье) на двух страницах.

Вячеслав ВЯЧИН.