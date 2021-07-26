Всё лучшее — детям? Тогда почему нет желающих присматривать за детскими площадками?

Дети любят играть. Их мороженым не корми, а дай побегать-попрыгать и покачаться на качелях. Хорошо, если взрослые это понимают. Много хуже, если понятия упираются в бюджет. И совсем уже скверно, когда детские площадки во дворах становятся для взрослых обузой.

Почти как в Европе

Ситуация с детскими площадками в Южно-Сахалинске давно уже в центре внимания горожан. Если быть точным, то с нынешней весны, когда муниципалитет решил провести инвентаризацию имеющихся в областном центре детских площадок. Об этом мы сообщали в материале «Игра, полная неожиданностей» (см. «Советский Сахалин» № 43 от 29 июня 2021 года).

Инвентаризацию провели. Насчитали около 400 дворов с явными признаками придомовой архитектуры: качелями, каруселями, беседками и прочим инвентарем.

Жаль только, что вышеозначенный инвентарь в большинстве своем давно уже нуждается в капитальном ремонте. Здесь цепи на качелях оборваны, там — желоб у детской горки поврежден или ступенек у лестницы не хватает. Никакой цивилизации во дворах, прямо хоть гулять не выходи. Или в муниципалитет обращайся с жалобой.

Между тем с 1 декабря 2021 года на территории РФ изменяются требования к детским площадкам. Они должны соответствовать стандартам безопасности, определенным Евразийским техническим регламентом. А это документ серьезный. В нем все определено и расписано, начиная от обязательного покрытия из резиновой крошки и заканчивая отсутствием у сооружений режущих кромок и острых углов. И все это ради того, чтобы на площадках было как можно меньше детского травматизма.

Контроль состояния детских площадок возложен на местные органы самоуправления.

Именно они должны проводить плановые и внеплановые проверки всех без исключения площадок. Однако на деле не все так однозначно, как это прописано в законе № 294-ФЗ. Ну, прошла комиссия по дворам, ну, проверила, а дальше что?

Хорошо, если детская площадка находится в составе общего имущества собственников жилья и за ее техническое состояние отвечает управляющая компания (УК): по крайней мере, есть с кого спросить за сломанные качели. А если площадка в состав общего имущества не включена, тогда как быть? Получается, и спросить-то не с кого?

Бесхозные детские площадки, как оказалось, в областном центре тоже есть, и что с ними делать – никто не знает. Хозяев надо искать, а кто и где? А если даже найдешь, как заставить их площадки принять?

Хлопотно все это.

Дело — сторона?

Лишние хлопоты никому не нужны, за этим и в городскую думу ходить не надо. Между тем на прошлой неделе здесь собирались депутаты, чтобы определить ответственных за детские площадки. Спорили долго, но так никого конкретно и не определили. Решили чуть позже организовать круглый стол по вопросам детских площадок в областном центре. Тем дело и закончилось.

А вот вопрос о детских площадках не решен до сих пор. Точней, два вопроса: вопрос ответственности и вопрос финансирования этой самой ответственности. Расклад такой.

С первым вопросом все более-менее ясно. Даже если УК заявит, что детская площадка не входит в состав общего имущества, можно сослаться на определение Верховного суда ¹ 303-ЭС20-11685 от 25.08.2020 года. В нем детские площадки признаны частью общего имущества даже в том случае, когда официально они в него не включены. Прецедент, как говорится, налицо.

Предположим, УК с доводами согласится. Но тогда она вправе поставить вопрос о дополнительном финансировании своих услуг по надзору и ремонту площадки. А поскольку УК финансировать некому, кроме как самими жильцами, обслуживание площадки может быть прописано отдельной строкой в платежной квитанции за коммунальные услуги. И прописывается, кстати, в том случае, когда УК готова взять площадку под свой контроль.

Большинство жильцов относится к этому с пониманием, однако далеко не все готовы раскошелиться в пользу детского отдыха. А некоторые прямо говорят: мол, я-то здесь причем? Что? Дети — цветы нашей жизни? Вот пусть они и цветут… где-нибудь в чужом дворе. Да мне эта ваша карусель еще с детского сада надоела!

Предвидя подобное недовольство, многие УК не спешат взять площадки под свое крыло. По идее, тогда ими должен заниматься муниципалитет. А ему, в свою очередь, зачем лишняя головная боль? Опять же, на содержание площадок нужны средства, а их у муниципалитета традиционно никогда не хватает. Муниципалитет был бы не прочь передать все без исключения площадки УК, и пусть они разбираются с качелями и каруселями за счет жильцов. Хотя при этом и не отвергает возможности посильно поддерживать УК в части ремонта площадок.

Кто прав здесь? Похоже, что все правы, только каждый по-своему. Но может быть, есть смысл муниципалитету, управляющим компаниям и жильцам как-то договориться между собой, а не пытаться отойти в сторону под любым предлогом?

Не хотелось бы видеть у нас во дворах неустроенность 90-х. В новом веке живем! А зайдешь в иной двор, так от местных пейзажей на душе прямо нехорошо.

Разве это нам надо?

Владимир БОЛОТОВ.