Всё в одном: бабье лето и снежный покров. Портрет сахалинского октября

В региональном управлении гидрометеослужбы «Советскому Сахалину» помогли составить примерный портрет второго осеннего месяца.

В его начале на островах ещё продолжаются тенденции, наметившиеся в конце сентября. Когда на север Сахалина время от времени оказывали влияние циклоны, а на юг – активные фронтальные разделы, иногда с громом и молниями. При этом количество осадков держалось в пределах нормы, а температурный фон был несколько выше среднего.

Различные погодные интернет-сервисы пытаются просчитывать свои сценарии погоды в октябре. Так, по версии ресурса ru-meteo.com, предположительно температура воздуха в областном центре в среднем будет составлять днём плюс 9 градусов, а ночью плюс 6 градусов. Прогнозируется 11 солнечных дней и 7 дней с осадками. Ресурс пришёл к таким выводам после анализа данных о погоде в Южно-Сахалинске за последние 10 лет. Насколько точны такие прогнозы, покажет время. Сахалинские метеорологи пока определённо сказать могут одно: предпосылок для того, чтобы погодные условия на островах изменились резко и непредсказуемо, нет. Всё будет в пределах нормы. За норму в областном центре приняты: среднемесячная температура октября 6,7 градуса со знаком плюс и 100 мм осадков.

Хотя в истории бывало всякое. Если сопоставить средние месячные показатели разных лет в Южно-Сахалинске, можно видеть, что самым прохладным выдался этот месяц в 1986-м – плюс 3,6 градуса, а самым тёплым октябрь 1990-го – плюс 9,1 градуса. Самым влажным – октябрь 1997-го, когда выпало 217 мм осадков, а самым сухим – октябрь 1986-го, выпало всего 22 мм дождей.

В истории наблюдений зафиксированы абсолютные температурные рекорды. 5 октября 2018-го днём столбик термометра поднимался до значения плюс 22,4 градуса, 14 октября 2023-го – до плюс 21,9 градуса. Ночами заметно холодает: 1 октября 2001-го до минус 3,8, а 17 октября 2017-го до минус 6,1 градуса.

Октябрь немного «суше» сентября – 102 против 107 сентябрьских миллиметров осадков. При этом циклоны и фронтальные разделы частые гости в наших широтах. В прошлом году 23 – 24 октября региональное управление МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с прохождением сильного циклона, который затронул полтора десятка муниципалитетов на острове. Атмосферная воронка принесла с собой сильный, а местами очень сильный дождь, усиление ветра на побережьях до 25 метров в секунду, а также подъёмы уровней рек в центральных и южных частях острова.

В первой половине месяца природа обычно ещё балует людей ласковым теплом и солнышком, а во второй уже многое говорит о приближающейся зиме. В северных районах в этот период уже образуется снежный покров.

Осенне-зимний отопительный сезон 2024 – 2025 года официально начался на Сахалине и Курилах 20 сентября, первыми тепло получили жители Охинского и Северо-Курильского районов. Затем к ним присоединились Курильский и Южно-Курильский районы. В Южно-Сахалинске, а также в Углегорском и Долинском районах батареи потеплели с 1 октября. Для коммунальных служб ориентиром является момент, когда среднесуточная температура воздуха продержится на уровне ниже 8 градусов 5 суток кряду.

И ещё кое-что, о чём нельзя не сказать: сахалинский октябрь – пора роскошного «цветения» листвы и величественного листопада. Когда парки и скверы меняют декорации, идут золотые березовые «дожди», багровеют листья рябин… Как правило, в Южно-Сахалинске, с учётом рельефа местности, начинают этот марафон улицы и общественные пространства, расположенные выше над уровнем моря, – «Горный воздух», парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, улицы Горького, Комсомольская. Затем постепенно волна разноцветия достигает центра города. Время любования листопадом ограничено, поэтому горожане и гости областной столицы стараются не упустить момент и сделать впечатляющие селфи на шикарном фоне.

Евгений ПОЛЯКОВ.

Рис. Ярослава САФОНОВА.