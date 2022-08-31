Второй урожай садовой земляники. Наступает решающий месяц осенней страды

Пора готовить картофельные закрома, для дезинфекции белить подвалы с добавлением в известь медного купороса, припасать ящики для сортового отбора семенного картофеля. Если ботва на картофельных грядках высохла, можно сразу начинать копку. А еще зеленеющие вершки лучше скосить и дней на 5 – 7 оставить клубни в земле, чтобы они дошли до кондиции.

Капуста продолжает завязывать тугие вилки и не требует особого ухода. Укроп и петрушку второго посева пора убирать и закладывать на хранение. Освободившиеся участки земли перекапываем.

Сейчас быстро созревают огурцы и помидоры. Только чаще проветривайте теплицы, пусть в них гуляет ветерок, иначе на томатах появятся фитофтора или бурая пятнистость. Если признаки этих болезней уже дали о себе знать, аккуратно удаляйте пораженные листья, складывайте их в ведерко, чтобы вокруг не рассевались вредоносные грибные споры.

Снизу на стеблях помидоров удалите все листочки. У огурцов тоже следует оборвать нижние пожелтевшие листья и приспустить плети со шпалер. Тогда голые стебли колечками лягут на почву, дадут дополнительные корешки, и растения получат хорошую подпитку. После каждого сбора урожая зеленцов не забывайте подкармливать растения органикой. Для этого разведите 1 л навоза в ведре воды и добавьте 60 г диаммофоски.

Кабачки, тыквы и все бахчевые культуры удобряйте органикой точно так, как и огурцы. Свекле, редьке и дайкону дополнительные подкормки не требуются.

Проверьте, не мелкая ли у вас морковь? Если да, то корнеплоды надо проредить, тогда они наберут и вес, и больше целебных питательных веществ.

Баклажаны формируют хороший урожай, только вовремя освобождайте растения от лишних листьев и старайтесь, чтобы на плоды падали солнечные лучи.

Убирайте и хорошо просушите лук. Головки чеснока наполовину освободите от земли, пусть их хорошенько прогреет солнце. Если перо на чесноке засохло, выкапывайте урожай, и пусть он несколько дней полежит в сухом проветриваемом помещении.

Замечено, что в этом году не болел крыжовник, его сорта проявили лучшие свои вкусовые качества. Так что хозяйки сделали отличные витаминные заготовки.

Цветет и дает первые ягоды двухурожайная садовая земляника. Только на ночь утепляйте посадки укрывным материалом. Так вы ускорите созревание урожая, и в зиму уйдет лишь небольшая его часть.

Сейчас самое время для закладки новой клубничной плантации. Делаем рядки примерно для десятка розеток понравившихся сортов. И вообще возьмите за правило ежегодно обновлять ягодник, тогда не останетесь без урожая. Старайтесь через каждые четыре года или пять лет пересаживать садовую землянику на новую грядку, иначе ягоды измельчают.

На старых плантациях нет необходимости срезать у земляники зеленую косу, если она без признаков заболеваний. Если же по краям листьев появились коричневые и бордовые каемки, ботву надо срочно скосить и подкормить розетки (30 г мочевины на 1 погонный метр). Этот агротехнический прием ускорит отрастание ботвы, и тогда зимой кустики ягодника не вымерзнут.

Ежевику ни в коем случае не обрезаем, ведь именно верхушки веток на следующий год дадут урожай крупных и вкусных ягод. Если куст вам не нужен, не выбрасывайте его. Ежевика в нашей области в дефиците, так что лучше поделитесь ею с садоводами.

Вырезайте старые ветки малины, оставляя в кусте не более 5 – 6 штук. Ранней весной уменьшите их количество до 3 – 5, но в урожае не потеряете, ведь укороченные на 15 см верхушки веток дадут пышные и плодоносные побеги. Если вам нужны новые сорта этой культуры, выбирайте такие, как «дочь амурчанки», «бриллиантовая», «рубин», «бальзам», «лазаревская», «столичная», «недосягаемая», «бабье лето», «геракл», «ласка». Высаживайте их на солнечной стороне участка.

В этом году у многих садоводов вновь были проблемы со смородиной, поэтому обязательно удалите больные ветки и обработайте кусты бордоской жидкостью. Это ускорит отрастание здоровой поросли.

Для саженцев плодовых деревьев готовим ямы размером 80х80х80 см, а для кустарников – 60х60х60 см. Заправляем углубления органикой и приступаем к посадке.

На клумбы высаживаем первоцветы. Будущей весной они порадуют нас своим многоцветьем.

Валентина Косенкова, агроном.

Лучшие цветочные новинки 2021 года

Петунии. Среди каскадных непрерывно цветущих растений российские дачники отметили такие сорта, как «опера суприм парпл F1» и «опера суприм ред F1». Среди крупноцветковых петуний лидируют «парпл вэйн F1», «салмон вэйн F1».

Астры. Лучшими сортами прошлого года признаны «сакура», «тропикана», «розовый перламутр», «пурпурная мантия», «есения», а также серия карликовых астр «нюанс».

Бархатцы. Особые симпатии дачников завоевали такие сорта, как «лисички», «бонанза би», «веселый клоун», «ту-тон».

Пеларгонии. В рейтинг лучших сортов-2021 вошли ампельная пеларгония «хот пинк F1», звездчатая пеларгония из серии «квантум» и пеларгонии из серии «горизонт».

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