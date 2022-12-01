Примерно два года назад кафедра русского языка и литературы СахГУ провела три дистанционные встречи со студентами-русистами Харбинского педагогического университета. Молодые люди из Китая под руководством наставников рассказывали о культуре и традициях своей страны. А их российские сверстники делились информацией о праздниках, отмечаемых в нашей стране, показывали фотографии из увлекательных путешествий по Сахалину.
Во время заключительной встречи в мае прошлого года состоялась премьера песни, авторами-исполнителями которой стали студентки Светлана Земницкая и Виктория Иноземцева. Припев песни запоминается очень легко. Ведь это хорошо известная на Дальнем Востоке и имеющая свою историю присказка об острове. Только слова в этой присказке выстроены в соответствии с песенным мотивом: «Вторые Сочи – Сахалин…».
Текст песни на китайский язык перевел молодой ученый Лю Мяовэнь, недавно защитивший кандидатскую диссертацию по филологии в МГУ им. М. В. Ломоносова. Несколько лет назад юноша приехал из Харбина и два семестра учился в Сахалинском государственном университете.
Слова песни по-китайски звучат так же легко и понятно, как и для российских слушателей. Быть может, когда-то и ученики Лю Мяовэня (а он сегодня работает преподавателем русской словесности в Пекинском университете иностранных языков) исполнят композицию в переводе своего педагога.
Примечательно, что песня родилась как заготовка творческого домашнего задания, никак не связанного ни с Сахалином, ни с Харбином. Доцент СахГУ Лариса Дорофеева предложила будущим учителям русского языка и литературы написать стихи после просмотра картины Клода Моне «Пруд с водяными лилиями. Симфония в розовом».
Как говорит Светлана Земницкая, начальная версия включала в себя только три четверостишия и была мрачной по содержанию. Но когда искалась идея песни, девушка вспомнила образ моста с картины французского импрессиониста. Так возникли слова:
Светлый, прочный, сахалинский
Мост ведет на берега.
И известно вам – откуда.
И известно нам – куда.
Естественным образом сложилась и рифма: Сахалин – Харбин. Кстати, слог «ха» в этих двух словах в китайском языке обозначается одним и тем же иероглифом. Интересно и другое. Если для Светланы Земницкой Сахалин – это родина, то Виктория Иноземцева больше половины своей жизни провела в Омске. Но, оказавшись на острове уже старшеклассницей, искренне полюбила Сахалин, где теперь живет и вся ее семья.
После многих репетиций песня студенток прозвучала в университетской аудитории и вышла в интернет. Однако у композиции, исполняемой под звуки укулеле и синтезатора, еще немного просмотров. Но загадаем в новогодние дни, чтобы она настраивала на добрососедские чувства всех живущих на Сахалине и в Харбине.
Сегодня авторы песни – пятикурсницы СахГУ. Их тандем подчеркнут даже общим корнем в фамилиях. Обе успевают по всем предметам, получают повышенную стипендию, участвуют в конкурсах, активно занимаются творчеством: Светлана пишет прозу, Виктория поет.
Как знать, разойдутся ли после окончания вуза пути однокурсниц? Но уже совсем скоро они станут дипломированными учителями русского языка и литературы. И, возможно, еще не раз на острове и за его пределами прозвучат простые строчки про Сахалин, что «сердце дружбой наполняет, связывает города»…
Елена БЕЛОБЕРЕЖСКАЯ.
В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
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