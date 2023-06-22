Вулканический шедевр. На Итурупе открыто уникальное месторождение лечебных грязей

Это, конечно, сенсация. На самом большом острове Курильской гряды, в одном из кратеров действующего вулкана Баранского, открыто уникальное месторождение лечебных грязей с неповторимым составом. Это природный шедевр, своего рода «феррари» среди прочих лечебных грязей.

– Мы провели основательный мониторинг и пришли к выводу, что нигде в России нет альтернативного месторождения подобного состава сопочных грязей. Ни на Дальнем Востоке, ни в других регионах. Об этом же говорят и результаты исследований национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии минздрава РФ, – рассказывает генеральный директор ООО «Итурупская гидрогеологическая партия» Павел Мартынюк.

– Между прочим, отдельный важный пункт в исследованиях экспертов – содержание тяжелых металлов и радиационный фон. Все в норме и по металлам, и по фону. Мы даже провели исследование по содержанию меди, которой богаты местные горные породы, чтобы установить оптимальное время года для добычи этого продукта в момент его максимального положительного лечебного действия.

Предварительный мониторинг показывает, что спрос на этот продукт есть, и он широк. Все проявляют интерес, в том числе институты, которые делали заключения, санатории, грязелечебницы… Уже получены патенты, разработаны дизайн этикеток, варианты фирменной упаковки. Один из них – экологически чистые алюминиевые тубы емкостью 150 миллилитров.

Все готово для практической работы. Через месяц-два продукт уже появится в продаже.

Гидрогеологическая партия намерена осваивать запасы месторождения без перебора и с максимальной сохранностью участка, строго в рамках полей и здравого смысла. Без использования тяжелых механизмов.

Люди, работающие здесь, относятся к уникальной природе острова с большой ответственностью.

Богатства подземелий

Участок недр «Кипящий» Океанского месторождения парогидротерм находится в аренде сахалинской гидрогеологической экспедиции и предназначен для добычи парогазоводяных смесей для гидротермальной энергетики. Они промышленного значения. Месторождение уникально. Гораздо круче, чем на Кунашире или на Камчатке. Запасы просчитаны и поставлены на баланс государства. Лицензия на добычу парогазоводяной смеси для развития гидротермальной энергетики действует с 2000 года.

Но на этой же территории есть и другие дары природы, в частности – лечебные грязи.

– Мы на ее базе создали предприятие – ООО «Итурупская гидрогеологическая партия», решили заняться разведкой и изучением уникальных вулканических сопочных грязей, – рассказывает Павел Мартынюк. – Предприняли все необходимые действия, победили в аукционе и в 2021 году получили в недропользование участок недр «Вулканный», который стоит во всероссийском реестре участков недр, и положительное заключение Росгеолэкспертизы.

На одном «огороде» здесь сосредоточено несколько видов полезных ископаемых, которые не пересекаются по горизонтам. По закону не запрещается, а, наоборот, по­ощряется, если эти ископаемые добываются параллельно и процессы не мешают друг другу.

Но все это лишь начало большого пути. Гидрогеологическая партия продолжает изучать подземные богатства. По предварительным данным, на этом небольшом участке сосредоточено не менее семи видов грязей и одиннадцати видов минеральной воды.

Кто живет в кипящей минералке?

– У нас на предприятии нередко бывает молодежь: студенты, школьники. Для школьников организуем бесплатные экскурсии, чтобы знали, чем богат родной остров, как работает наше предприятие, какое уникальное месторождение ему предстоит разрабатывать, – говорит Павел Мартынюк.

– Почему-то сегодня не принято вспоминать о том, что вся вода на Итурупе, которой пользуются люди, будь то вода из-под крана или термальные источники, популярные у туристов, – дело рук работников Итурупской гидрогеологической партии. Об этом мы обязательно рассказываем нашим экскурсантам.

А то ведь некоторые уверены, образно говоря, что молоко само на свет появляется, без участия коровы, причем сразу в пакетах. Конечно, это не так. И вода из кранов курильчан потекла не просто так, самотеком, а потому, что на это в советское время были затрачены колоссальные средства.

На экскурсиях ребята узнают немало интересного об истории, о геологии, о растениях и животных, обитающих в окрестностях и на самом участке. В прошлом году проходившая здесь практику студентка кафедры экологии и природопользования Российского государственного геологоразведочного университета составила полноценный гербарий. В нем более полусотни наименований растений, среди которых есть эндемики и краснокнижные представители флоры. Гербарий имеет большое значение для развития участка, его бережного использования и изучения. Экскурсантам обязательно показывают колонию термофильных водорослей, которые прекрасно себя чувствуют в кипятке из минералки.

Вся жизнь – тропа открытий

Просветительско-образовательная экскурсия проходит по безопасной тропе с предварительным инструктажем, росписью в журнале техники безопасности и в сопровождении компетентного сотрудника. На территории самого месторождения сторонним людям находиться нельзя, это опасно. Ведь здесь расположены высокотемпературные выходы минеральных вод и грязей.

Иногда и сам директор гидрогеологической экспедиции берет на себя роль экскурсовода. Он все это знает с детства – родился на Итурупе в городке геологов. Отец – Владимир Павлович Мартынюк – известный на Курилах геолог, посвятил геотермальной теме всю жизнь. С 1970-х годов занимался разведкой и бурением скважин на островах.

Лет пять назад ступил на отцовскую стезю и сам Павел, хотя по профессии строитель. Решил воплотить мечты и планы отца на современном уровне.

– Я здесь с детства, вроде должен знать все, но каждый день совершаю небольшие открытия. И понимаю, что еще ничего не знаю об острове. Ведь здесь так много еще неоткрытого!

Ярослав САФОНОВ.

Справка

В медицинских показаниях по лечебному применению сопочных грязей приводится обширный список болезней десятка систем человеческого организма: кровообращения, нервной, мочеполовой, дыхательной, пищеварительной и др. При этом противопоказания общие для грязелечения всеми лечебными грязями и торфами.

Бальнеологические заключения оформлены центром испытания и экспертизы природных лечебных ресурсов национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии министерства здравоохранения РФ.