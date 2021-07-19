Вы еще курите? 46 процентов работодателей предпочитают некурящих кандидатов

В Общественной палате предложили увеличить ежегодный отпуск для некурящих россиян, так как курящие сотрудники тратят на свою привычку около 20 рабочих дней в год, что приводит к издержкам. Ранее опрос работодателей, проведенный службой исследований сайтаhh.ru, показал, что для 46 проц. компаний при найме нового сотрудника важно, чтобы он не курил.

52 проц. работодателей считают, что главный минус курящих сотрудников – это неэффективная трата времени компании из-за перекуров. 20 проц. уверены, что такие сотрудники менее эффективны, чем некурящие, а 6 проц. заметили, что курильщики чаще берут больничные.

При этом 20 проц. работодателей контролируют время, потраченное на перекуры, 5 проц. материально поощряют сотрудников, решивших бросить курить, 3 проц. попросту запрещают перекуры в рабочее время.

Что касается самих работников, то, как показал опрос, в ДФО и Сахалинской области не курят и никогда не курили 35 проц., еще 28 проц. курили раньше, но бросили.

Остальные курят либо табачные изделия, либо электронные сигареты. Ключевая причина – стресс.

63 проц. курильщиков отказались от пагубной привычки из-за боязни потерять здоровье.