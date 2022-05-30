Вы могли их видеть… У супругов Ким из Южно-Сахалинска 470 тысяч подписчиков в соцсетях

Лина и Сергей Ким снимают веселые видео в соцсетях, ведут YouTube и Telegram каналы, на которых рассказывают про жизнь на Сахалине, свои отношения и снимают обзоры о необычной еде. Все это они совмещают со своими основными работами. Сергей – администратор магазина техники Apple, Лина – организатор мероприятий.

– Как вы познакомились?

– В 2017 году я вернулась из Москвы в родной Южно-Сахалинск, где живут моя семья, мои друзья, в том числе, лучший друг Костя, – рассказала Лина. – Именно он познакомил меня с Сережей. Они дружили и занимались в одной танцевальной студии, куда Костя однажды меня привез после очередной репетиции. Так мы и познакомились. Сережа мне понравился как человек. Он добрый и с отличным чувством юмора. И даже его рост, который меньше моего на 8 сантиметров, нам не мешает!

– А как появилась идея снимать видео для соцсетей?

– Первые ролики мы записали зимой прошлого года. Изначально это была идея Сережи, нам нравится шутить на тему отношений и не только. Потом втянулись, стали получать отдачу и стараться больше. За полтора года создался определенный образ наших героев видео. Это кажется нам забавным. Изначально выкладывали один сюжет в неделю, потом стали снимать видео каждый день и выкладывать контент в определенное время.

И так как у нас разница с Москвой в восемь часов, то видео публиковали примерно в час-два ночи. Мы искали свою тематику и поняли, что востребована развлекательная, особенно интересны видео про отношения. Это не значит, что в жизни у нас все, как в кино, мы вдохновляемся фильмами, сериалами, историями друзей и знакомых. Первую сотню тысяч подписчиков мы набрали за полгода. За год – около 250 тысяч, и каждый день цифра растет.

– Расскажите про проект «Чуваки». Чем он отличается от контента в TikTok?

– Процесс съемок более сложный, как и монтаж. Юмор очень сдержанный, хотя порой не всегда делаем ставку на него, иногда на сюжет. Планируем продолжать заниматься этим проектом. Сейчас приостановили съемки, но как только для «Чуваков» найдется подходящая площадка, сразу возобновим работу.

– А как давно вы ведете канал на YouTube?

– Первое видео вышло 7 месяцев назад. Пока что это food блог (блог о еде). Но хочется еще снимать о путешествиях.

Лина и Сергей уточнили, что если кто-то из подписчиков в Южно-Сахалинске встретит их на улице, пусть не стесняются подойти. Они рады таким встречам.

Дарина Деревягина.