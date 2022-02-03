Вы позвонили 1-300. Запись на прием к врачу лидирует в перечне обращений в контакт-центр

Итоги работы за январь подвели специалисты контакт-центра 1-300. Основной показатель – количество звонков с этой недели в контакт-центр увеличилось до 10 тысяч в сутки. Это почти в два раза больше, чем на прошлой неделе, и в 8 раз больше, чем в конце прошлого года. Специалисты связывают такие темпы с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, в том числе коронавирусом.

По данным ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рост заболеваемости коронавирусом в РФ продолжится еще некоторое время, пик заболеваемости наступит к середине февраля, и показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими.

Сегодня на линии контакт-центра одномоментно может работать до 70 операторов. В конце прошлого года это количество не превышало 17 человек. Среднее время ожидания ответа с учетом пиковых нагрузок составляет полторы минуты, а в целом работа сервиса переведена в круглосуточный режим, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

– Во время общения с пациентом оператор задаст дополнительные вопросы, чтобы точно определить, какая помощь нужна человеку. Такой порядок может показаться необязательным, но это необходимо, чтобы разобраться в ситуации и точно определить маршрутизацию для оказания медицинской помощи, – рассказал директор сахалинского областного медицинского инфор­ма­цион­но-аналитического центра Роман Никитин.

Вызов врача на дом – еще один популярный запрос. Специалисты напоминают: при незначительном ухудшении здоровья человек может самостоятельно обратиться в медицинское учреждение, в кабинет ОРВИ или неотложной помощи. Предварительная запись в таких случаях не требуется. Также на 1-300 набирает обороты услуга видеоврача.

– Уже больше 300 пациентов воспользовались этой опцией, получили своевременную консультацию или вопрос решен с помощью направления врача, а иногда и госпитализации, – прокомментировал заместитель министра здравоохранения области Станислав Алтухов.

Напомним, что 1-300 – многофункциональный телефонный сервис. Сюда можно обратиться по разным вопросам. Записаться на прием к врачу можно по добавочному номеру – 2. Кроме того, можно получить психологическую поддержку (кнопка 9) и

записаться на вакцинацию (кнопка 10).

Ирина НОВИКОВА.