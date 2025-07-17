Вы слышали про фестиваль «Поющий музей»? Он проходит по четвергам в центре Южно-Сахалинска

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До конца лета парк Сахалинского областного краеведческого музея становится местом встречи творческих и вдохновленных людей. Здесь выступают сахалинские артисты, демонстрируя различные музыкальные стили – от рока до классики. Помимо концертной программы, на площадке проводятся ярмарки работ островных умельцев, мастер-классы, творческие и гастрономические площадки. В эти дни музей открыт до 21.00.

В первый фестивальный день открыла своеобразный фестивальный марафон солистка Сахалинской филармонии Ярославна Калашникова. Она исполнила свои композиции и произведения известных авторов в аранжировке московского композитора Олега Анохина.

Сегодня вечером гостем фестиваля будет скрипачка Мишель Арми, солистка эстрадно-симфонического оркестра под управлением Александра Лопатина. Также пройдут ярмарка, развлекательная программа для детей и показ коллекций сахалинских дизайнеров.

Информация для любителей рока. На 24 июля здесь запланировано выступление участника группы «SAKHALIN.RU» Максима Болдырева. А 31 июля выступит кавер-группа Real Time Band.

Елена КУЛИКОВА.