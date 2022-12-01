Вы выходите на следующей остановке? Пассажирам напоминают о правилах поведения в общественном транспорте

АО «Транспортная компания» напоминает жителям и гостям Южно-Сахалинска о необходимости соблюдения правил поведения в общественном транспорте.

Находясь на остановочном пункте, подходите к двери только после полной остановки автобуса. Войдя в транспортное средство, не задерживайтесь около дверей и на площадке, пройдите в салон. Нужно снимать рюкзаки и объемные сумки, чтобы не мешать другим людям и освободить проход. Сесть на свободное место. При этом приоритетное право занять сидячие места должно быть у инвалидов, пожилых людей, беременных женщин и женщин с детьми. Если вы при движении автобуса стоите, обязательно держитесь за поручни. Это пре­д­отвратит возможное травмирование при резком торможении или маневрировании, которое может совершить водитель в условиях внезапно меняющейся дорожной обстановки.

Нельзя прислоняться к дверям, высовывать головы и руки в окна. Во время движения также не стоит шуметь и толкаться. Используйте на­ушники и по возможности не разговаривайте по телефону. Это мешает другим пассажирам и отвлекает водителя от дороги. Запрещено разговаривать с водителем.

Воздержитесь от еды. Вы можете случайно испачкать других пассажиров.

К выходу готовьтесь заранее. Выйдя из общественного транспорта, не останавливайтесь напротив дверей, а отойдите в сторону, чтобы не мешать выходу других пассажиров.

Если вы в поездке с ребенком, не оставляйте его без присмотра на протяжении всего пути.

Если считаете, что водитель необоснованно резко тормозит или ускоряется и преднамеренно создает опасность для пассажиров, следует зафиксировать дату и время поездки, номер маршрута, государственный или бортовой номер автобуса и сообщить о случившемся в диспетчерскую Единого оператора — 55-65-15 или на электронную почту office@muptk.ru. По всем обращениям будут проверены действия водителя.

Ирина НОВИКОВА.