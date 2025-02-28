Вяленый сахалинский зубарь

Корюшка во всех видах хороша – и жареная, и в ароматной ухе. Но особенно ценится вяленая. Её приготовление – целое искусство! Здесь всё дело в нюансах. Некоторые домашние рыбообработчики солят только что выловленную корюшку, причём на весь процесс отводят 2 часа. Это неверно, можно получить проблемы. Ведь в любой рыбе, и корюшка не исключение, могут находиться паразиты. Солить свежую рыбку нужно не менее 12 часов. Лучше взять за правило сначала подвергать рыбу промораживанию.

После оттаивания можно смело приступать к засолке. Для этого отбирают корюшку длиной 20 – 30 см. Рыбу укладывают слоями в подходящую емкость, пересыпая крупной солью. На финише кладут сверху гнёт и держат в таком состоянии 1 час. За это время из рыбы выделится влага, образуется солевой раствор – тузлук.

Перед тем как подвесить зубатку для вяления, нужно окунуть каждую в холодную воду, лучше со льдом. Тогда на тушках не образуется белёсых потёков, чешуя заблестит, мышцы сожмутся и рыбка будет упругой. Идеальное место для сушки – балкон, где можно приоткрыть окно или форточку, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Рыбу нужно подвешивать за хвост. Сушат её не до «дубового» состояния, корюшка должна сохранить упругость. Хранить вяленую рыбу лучше в морозилке, предварительно упаковав в пакет.