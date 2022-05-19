Выбираем! Нам здесь жить. До окончания голосования за благоустройство южно-сахалинских скверов осталось две недели

Каждый южносахалинец в возрасте от 14 лет может отдать свой голос за один из двух объектов – участников федерального проекта по формированию комфортной городской среды. В 2022 году это территория северо-западнее пересечения ул. Пуркаева и пр. Мира и общественное пространство юго-восточнее перекрестка Коммунистического проспекта и ул. Чехова.

Проголосовать можно до 30 мая включительно. Объект-победитель будет запланирован к благоустройству в следующем году.

Подробная информация о планах по благоустройству размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/4507/2475). Отдать голос за понравившийся объект можно на платформе https://65.gorodsreda.ru.

Для участия необходима учетная запись на Госуслугах. Также можно воспользоваться помощью волонтеров. Они помогут проголосовать через планшеты со специальным приложением. Найти волонтеров можно в выходные дни в городском парке культуры и отдыха. Они одеты в белые и голубые ветровки или жилеты с маркировкой федерального проекта по формированию комфортной городской среды.

Для трудовых коллективов волонтеры готовы организовать выездное голосование. Оставить заявку можно по телефону 31-26-82 (доб. 7). К настоящему моменту помощью волонтеров воспользовались более двух десятков школьных и трудовых коллективов областного центра, в том числе завода им. Федотова, МУП «Транспортная компания» и др.

На днях волонтеры центра молодежных инициатив работали с сотрудниками детского сада «Золотой ключик».

– Все максимально просто. Людям на телефон поступает звонок с номера, последние 4 цифры которого позволяют авторизовать голос. После этого можно выбрать понравившуюся территорию, – рассказала специалист по работе с молодежью ЦМИ Екатерина Кулинченко.

Как рассказала заведующая образовательным уч­реж­дением Вера Исраилова, проект «Формирование комфортной городской среды» нашел большой отклик у коллектива. Коллеги детально изучали информацию о проектах. Участие в голосовании приняли практически все работники.

– Мы любим наш город, хотим, чтобы он с каждым годом становился комфортнее и красивее, поэтому все очень ответственно подошли к участию в голосовании, – рассказала Вера Михайловна. – Проект действительно работает, многие места по-настоящему преобразились. Я сама живу в Хомутово, где также начались работы по благоустройству сквера Авиаторов — победителя голосования по результатам прошлого года. Радует, что появится территория для прогулок и комфортного отдыха.

Напомним, южносахалинцы участвуют в федеральном проекте пятый год. За это время новый облик получили порядка десяти общественных пространств.

Ольга РОМАНОВА.