Четверг, 3 октября, 2024
ДомойЛента событий
Лента событий

Выбираем профессию офицера Вооруженных сил РФ

Высшие военные учебные заведения министерства обороны РФ набирают граждан для обучения по более чем 200 специальностям.

В качестве кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения МО РФ рассматриваются граждане РФ в возрасте до 24 лет, годные по состоянию здоровья, имеющие документ государственного образца о среднем профессиональном или среднем (полном) общем образовании (с обязательным наличием свидетельства о результатах ЕГЭ).

В течение всего срока обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении, им выплачивается денежное довольствие от 12 тыс. до 21 тыс. рублей, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 30 суток с оплатой проезда к месту его проведения.

По окончании высшего военного учебного заведения выпускники получают диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании с присвоением воинского звания «лейтенант».

Для получения более подробной информации обращаться в военный комиссариат по месту жительства.

Предыдущая статья
Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)
Следующая статья
Наша незабвенная… В канун Дня учителя земляки вспоминают свою первую учительницу, хоть минуло с той поры более 70 лет
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ