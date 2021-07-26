Выбираем себе по душе. Почему рыболовы мечтают о ливневом дожде

Об особенностях любительской рыбалки на Сахалине в августе рассказывает постоянный консультант нашей газеты Виталий НИКИТИН, кандидат биологических наук.

– Август – один из самых рыбных месяцев у нас в области. Рыбалка разнообразная, каждый может выбрать себе по душе. Уловисты и внутренние водоемы, и морское прибрежье. Применяются практически все известные снасти – поплавочные, донные, спиннинговые, нахлыстовые.

Из всего рыбного разнообразия главный интерес для рыболовов-любителей в это время по традиции представляет горбуша, которая продолжает идти на нерест к нашим берегам. Ее любительский лов уже открыт.

– Вы имеете в виду официальное сообщение пресс-службы областного агентства по рыболовству, опубликованное 22 июня в «Советском Сахалине»?

– Да! Рыбачить горбушу с использованием удебных орудий вылова и ставных сетей в морской акватории подзон Западно-Сахалинской и Восточно-Сахалинской разрешено по 31 августа, в зонах Южно-Курильской и Северо-Курильской – по 30 сентября. Суточный лимит – три хвоста на человека.

– Сразу возникает вопрос: почему в Приложении № 4 к действующим Правилам рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна перечислены разрешенные места добычи горбуши только с использованием удебных орудий вылова, если эту рыбу можно ловить и сетками?

– Ответ простой. Рыбачить на удочку вы можете, ни с кем не согласовывая, это ваше право. А захотите использовать ставную сеть определенных размеров, то на участках, выделенных для промышленного рыболовства, требуется согласие юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, с которыми заключены договоры пользования такими участками. При этом сети должны быть пронумерованы и зарегистрированы в установленном порядке в Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства.

– Понятно! А что нынче с заливом Анива, где и в прошлом году, и в позапрошлом добыча горбуши запрещалась для всех видов рыболовства, в том числе любительского?

– На этот год запрет остается.

– Во всем заливе?

– Да!

– То есть на его берегах правило трех «хвостов» не действует?

– Увы… Важнее восстановить и сохранить анивскую популяцию лососей, о чем и ученые, и сами рыбопромышленники говорят давно.

– А где же тогда нашему брату – анивчанам и южносахалинцам ловить бесплатную горбушу? Ведь право у нас такое, вы же сами подчеркнули, есть!

– На охотоморском побережье – в Корсаковском районе, Долинском, Макаровском и севернее. Будем ездить туда. О конкретных местах можно узнать в упомянутом приложении к Правилам рыболовства (на сайте www.sovsakh.ru). К примеру, в городском округе «Долинский» один такой участок длиной 500 м находится в 1 км южнее, а другой, километровый, – в 1 км севернее устья реки Найбы. В городском округе «Корсаковский» двухкилометровый участок для любительского лова горбуши расположен в 1 км южнее пролива Красноармейского (село Охотское).

– Признаюсь, по сравнению с морским прибрежьем мне все же больше нравится ловить горбушу в реке – это и спортивнее, и азартнее. Думаю, со мной согласятся многие. Но в прошлом году лицензионная рыбалка на речных участках не была разрешена. Какие перспективы у рыболова-любителя в нынешнем сезоне?

– Прошлогодний запрет был вызван слабыми заходами горбуши в реки, что ставило под угрозу ее полноценный нерест. Нынче обстановка, к сожалению, не лучше. В соответствии с протоколами СахНИРО ожидаемая численность этой рыбы тоже минимальна.Так что вы затронули очень болезненную тему.

Что бы я хотел еще отметить. Первая рыба, которая к нам приходит и которую мы ловим в июле, – это япономорская горбуша, она идет в залив Анива, к юго-восточному побережью острова вплоть до залива Терпения. Но ее пока почти вообще нет, и в прошлые годы было мало. Дошло до того, что значительно уменьшилась и численность ранней охотоморской группировки горбуши, приходящей к нам с середины июля.

Чем для нас и рыболовов эти рыбы интересны? Тем, что япономорка – это крупная горбуша (достигает среднего веса около 2 кг). А охотоморка – мельче (ее средний вес килограмм с небольшим), но она самая массовая и потому в основном заполняет наши нерестилища).

Следующий вид горбуши, которая идет с середины августа до сентября, – это поздняя охотоморская.

Что характерно? Разная горбуша нерестится на разных участках реки: япономорка и ранняя охотоморка – в верховьях, а поздняя охотоморка – в нижнем течении.

В связи с тем, что нет воды в реках, эти группировки начинают практически исчезать. Плюс интенсивное браконьерство. Иначе бы какая-то часть зашедшей горбуши сохранилась, и она все равно бы приходила на нерест. Но большинство рек – Лютога, Найба и другие – пустые!

Единственные у нас оазисы – реки, которые охраняются. Имею в виду Пугачевку, Вознесеновку, Жуковку, Долинку. В них рыба еще есть – остатки ранней охотоморской группировки заходят. Это связано с лучшей гидрологией, поскольку там преобладают грунтовые воды. Но такие водоемы, к сожалению, единичны.

Поэтому воспроизводство лососей смещается на северо-восток, где, по данным ТИНРо-центра, насчитали рыбы сопоставимо с 2018 годом, когда были рекордные уловы.

– Где этот северо-восток?

– Это северная часть Охотского моря – Магадан, Камчатка западная и восточная, Хабаровский край.

– Сахалин там вообще не фигурирует?

– Северная часть острова есть, но расчетная численность лосося для нее – минимальная. И мы видим, что этот прогноз пока оправдывается. На календаре – вторая половина июля, а горбуши почти нет.

Вы посмотрите, какой этот год аномальный! Лето вначале было прохладным и временами дождливым, но когда к нам должна подойти горбуша, начался засушливый период. А так как 80 процентов воды в реках – это осадки, а у нас их серьезных нет уже четвертую неделю, реки сильно обмелели. И рыба перестала в них заходить. Все просто! Нужен ливневый дождь.

– Если уровень воды поднимется, рыба еще может зайти в реки?

– Не только может, но и зайдет. Ведь даже у небольшой группировки лососей инстинкт выживания очень сильный, она будет заходить. А мы, рыболовы-любители, позволим ей спокойно отнереститься и дать потомство. Так ведь?..

Сами же поохотимся за горбушей в море. Можно рыбачить сеткой и удочкой. Суточный лимит – три хвоста на человека.

– Виталий Дмитриевич, я думаю, читатели скажут вам спасибо, если вы напомните им о снастях для горбушевой рыбалки.

– Прежде всего советую поплавочную удочку с силиконовым октопусом и крючком подходящего размера, на который насаживается вареная или сырая креветка. Октопус может быть привычно розового цвета, но обязательно с серебристыми блестками, иначе клев будет значительно хуже. И второй самый ходовой – фиолетово-синий тоже с серебристыми включениями.

На морской рыбалке еще хороши японские блесны «тасманский дьявол» («tasmanian devil»), которые для ловли горбуши можно модернизировать: вместо шарика надеть тот же октопус, а на одинарный крючок – креветку, которую желательно привязать ниткой, чтобы наживка лучше держалась. Причем проводка «тасмана» должна быть медленной, это принципиально важно.

Что касается ставной сети, то ее параметры утверждены приказом Росрыболовства: длина – не более 30 м, высота – не более 3 м, шаг ячеи – не менее 45 мм.

– Хотя главным для нас в августе становится любительской лов горбуши, прошу вас сделать в заключение краткий обзор других видов сахалинской рыбалки.

– Начну с гольца, то есть южной проходной мальмы, и кунджи. Первого на юге Сахалина ловят в реках Фирсовке и Лазовой, это Долинский и Макаровский районы. И, естественно, в северных реках. А кунджа встречается повсеместно. Летом ее можно успешно половить во всех речках, впадающих в большие озера – Тунайчу, Вавайские, Буссе , а также в морские заливы. В это время лучшая насадка – тампон из свежей лососевой икры.

В условиях летнего изобилия не отходит на второй план красноперка. Многим нравится ее ловить, особенно морскую, которая тоже заходит в нижние участки рек за горбушей. Рыба эта очень вкусная, если правильно приготовить.

Озерная рыбалка хороша. В южных озерах острова можно с успехом половить серебряного карася – и на донную удочку, и на поплавок.

В бассейнах рек Поронай и Тымь в августе продолжают активно клевать щука и чебак (амурский язь). Однако в условиях хода на нерест лососей успех зависит от умения найти рыбное место.

В реках северной части Сахалина, прежде всего на западном побережье, по-прежнему отменно берут на блесны и мушки ленок и хариус – мечта каждого рыболова-южанина.

Ну и, конечно, островная уха не обходится без мелочовки – ручьевой мальмы и молоди кунджи. Лучше всего их соблазнить подсушенными или вареными икринками лососей, которые хорошо держатся на крючке. Впрочем, и от червей с опарышами эта рыбешка не отказывается. Очень много ее на Остромысовке, в речках Анна, Воскресеновка, Жуковка.

Раздолье для рыбалки и в морском прибрежье: и с берега, и в море. Кроме горбуши ловятся камбалы, терпуги, окуни, на большой глубине – треска.

Одним словом, везде у нас на острове есть где испытать рыбацкую судьбу.

Всем – удачи!

Георгий ЮРГИН.