Выбираем вместе. Почти 10 тысяч южносахалинцев уже проголосовали за объекты проекта «Формирование комфортной городской среды-2023»

В числе проголосовавших — хорошо знакомый многим южносахалинцам старший редактор авторских программ на областном телевидении, Почетный гражданин города, заслуженный работник культуры Сахалинской области Сергей Чудинов.

– Здорово, что у нас появилось такое право решающего голоса в определении той самой комфортной городской среды — скверов, парков, мест отдыха. От нас с вами зависит, где будут отдыхать наши родители, где будем гулять мы сами, где будут гулять наши дети и внуки, – сказал он. – Я коренной южносахалинец, и наш город сегодня как никогда мне нравится. Зеленый, красивый, чистый! А недостатки есть в любом городе. Мне нравится то место, где я живу!

К выбору сквера, благо­устройство которого запланировано в Южно-Сахалинске в 2024 году, подключились активисты территорий общественного само­управления (ТОС).

ТОС «Благополучие» включает в себя четыре многоквартирных дома по ул. 3-й Набережной (№ 10, 12, 14, 16). Председатель Анастасия Шавдина рассказала, что все жители оповещены о прохождении голосования по выбору одного из трех скверов.

– Более того, мы поделились информацией о голосовании и с соседями – жителями ближайших домов. Мы знаем, как это важно – сделать свой выбор. Активно участвовали в голосовании в 2021 году, тогда победил сквер Авиаторов, который находится недалеко от нас. В другом голосовании, можно сказать, практически «вырвали» победу скверу Пограничников. Призываем горожан поддержать федеральный проект и сделать выбор, – говорит Анастасия Шавдина.

Учащиеся 7 – 11 классов школы № 3 им. Героя России Сергея Ромашина активно включились в рейтинговое голосование по выбору общественной территории. Волонтеры Центра молодежных инициатив, помогающие в проведении голосования, прошли по 22 классам.

– Я решила принять участие в голосовании, потому что хочу, чтобы наш город стал еще лучше, появлялось больше красивых мест. Я поддержала идею создания сквера Защитников Отечества – это память о подвигах наших героев, и нужно уделить этому должное внимание, – отметила учащаяся школы № 3 Даниела Головань.

Волонтеры посещают образовательные учреждения, организации, где рассказывают жителям о проекте и при необходимости с помощью специальных планшетов помогают проголосовать. Для голосования необходима авторизация на Госуслугах.

– О проведении такого мероприятия я узнала от волонтеров. Слышала, что у нас собираются строить новые скверы, – рассказала ученица 9 класса СОШ № 3 Полина Чашина. – Это наш город, в нем живем, и очень важно, чтобы Южно-Сахалинск выглядел презентабельно и развивался дальше. Поэтому не стоит быть равнодушными, каждый должен принять участие в голосовании.

– Проголосовать с помощью волонтеров очень просто – человек называет свой номер телефона, на него приходит проверочный код от Госуслуг. Далее вводятся данные человека, он выбирает сквер, на этом процедура голосования при помощи наших планшетов завершена, – уточнила начальник отдела поддержки и развития добровольчества МАУ «Центр молодежных инициатив» Анастасия Хван. – Школьники всегда хорошо откликаются, ребята открыты, активно участвуют. Зачастую они выбирают те объекты, которые территориально ближе к их дому.

Самостоятельно проголосовать может любой желающий от 14 лет. Необходимое условие – авторизация через портал Госуслуги. В трудовые и школьные коллективы выходят волонтеры.

Дизайн-проекты объектов — претендентов на победу размещены на официальном сайте городской администрации, где представлено подробное описание дизайн-проектов благоустройства.

Напомним, рейтинговое голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды» проходит на платформе 65.gorodsreda.ru с 15 апреля до 31 мая. Всероссийское голосование в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» инициировано президентом и поддержано губернатором Валерием Лимаренко и мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным. Областной центр участвует в голосовании в пятый раз.

По всем вопросам голосования работает горячая линия. Звонки принимаются с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00 по номеру 8 (800) 302-0065 или *0065 с мобильного телефона, сообщает пресс-служба администрации города.

Справка

Проект-победитель будет благоустроен уже в следующем году. Напомним, первая территория — это сквер Геологов, расположенный западнее дома № 102 по ул. Сахалинской. Вторая — сквер Защитников Отечества северо-западнее пересечения ул. Пограничной и Горького. Третья — сквер Восточный восточнее пл. Славы, недалеко от дороги на «Горный воздух».