Выборы по системе «Выборы». 10 сентября – единый день голосования

В островном регионе на эту дату намечены дополнительные выборы депутата областной думы 8-го созыва по одномандатному избирательному округу № 5, а в 11 муниципальных образованиях – выборы депутатов в органы местного самоуправления.

В число последних вошли городские округа: Анивский, Александровск-Сахалинский, Долинский, Курильский, Макаровский, Охинский, Смирныховский, Тымовский, Углегорский, Холмский, Южно-Курильский.

К примеру, в Охинском районе на 20 депутатских мандатов в Собрание городского округа претендуют более 130 человек – почти семеро на депутатское место. В числе кандидатов есть представители партий «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», «Партия пенсионеров», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Коммунисты России».

В оставшиеся до голосования дни избиратели, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, болезнь, трудовая и учебная занятость и прочее) не смогут прийти на участки, уже голосуют досрочно. Такая возможность будет у них до 14.00 9 сентября. Маломобильные избиратели, заболевшие или оказавшиеся в чрезвычайной ситуации, могут проголосовать по месту жительства. Для этого необходимо написать заявление или позвонить в избирательную комиссию до 14.00 10 сентября.

В процедуре довыборов депутата областного парламента восьмого созыва по одномандатному округу № 5 участвуют девять кандидатов. В их числе – Елена Абрамова («Справедливая Россия – патриоты за правду»); Кристина Анисимова (КПРФ); Николай Артёменко («Единая Россия»); Ольга Климова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»); Елена Кожурина (ЛДПР); Ляйсан Махиянова («Новые люди»); Елена Мисник («Родина»); Елена Пестунова («Коммунисты России») и самовыдвиженец Сергей Сек.

По роду деятельности кандидаты – специалист по таможенному оформлению, инструктор по летним и зимним видам спорта центра спортподготовки, домохозяйка, пенсионерки, предприниматели и другие.

Известно, что результаты выборов в единый день голосования будут определяться с использованием государственной автоматизированной системы «Выборы».

Мария ВИШНЯКОВА.