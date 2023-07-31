Выгода очевидна. Жители села Березняки готовят свои дома к приему газа

Администрация Южно-Сахалинска продолжает работу с владельцами частных домов и жителями сельских территорий по вопросам газификации. Информационный рейд прошел в селе Березняки – гражданам напомнили о преимуществах перевода дома на газовое отопление и возможности компенсировать свои расходы.

По программе газификации территорий Газпромом и правительством Сахалинской области в 2017 – 2018 годах был построен межпоселковый газопровод высокого давления до села Березняки. В этом году в Березняках планируется запуск 3-го и 4-го этапов газораспределительных сетей. В отделе по управлению селом ведут активную работу по информированию жителей.

– Наши сотрудники активно включились в процесс, мы рассказываем о том, какие договоры нужно заключить, как начать готовить свой дом к приему газа, где найти подрядную организацию. А также раздаем памятки, рассылаем подробные инструкции по социальным мессенджерам, – рассказал старший инспектор отдела по управлению селом Березняки Алексей Куратто. – Если у жителей возникают какие-то вопросы или проблемы на любом из этапов газификации, они всегда могут обратиться к нам в отдел. При необходимости организуем консультации со специалистами отдела газификации ДГХ, помогаем собрать документы.

Семья Анны Ратниковой ранее проживала в Дальнем, где был опыт использования газа в быту. Сейчас они планируют газифицировать свой новый дом в селе Березняки.

– У нас электрический котел отопления, электрические полы, зимой в морозы платим бешеные суммы за свет, бывает, что и по 30 тысяч в месяц. Поэтому обязательно планируем подключить дом к газу. Уже заключили первый договор, сейчас ищем подрядную организацию, хотим воспользоваться механизмом трехстороннего соглашения, – поделилась Анна Ратникова.

Существует возможность подготовки домовладения к приему газа в рамках заключения трехстороннего соглашения. В таком случае по заявлению гражданина за счет средств бюджета городского округа администрация областного центра выплачивает компенсацию подрядной организации за выполненные работы по подготовке жилых помещений к приему природного газа в размере, не превышающем 152171 рубль. Таким образом, жителям не нужно вкладывать собственные средства в значительном количестве.

О других видах компенсаций можно узнать в департаменте городского хозяйства по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Мира, 64а, 1-й этаж, каб. 113/110. Телефон для справок 300-584, доб. 1, 4, 6, 7. Запись на прием: вторник, среда, четверг с 10.00 до 13.00.

Сейчас в Березняках газом пользуются 266 домовладельцев, продолжается строительство сетей газопровода. Еще 28 владельцев домов подготовили свои дома к приему газа, чтобы перейти на экономичное отопление.

– Мы заехали в дом в этом году и уже по итогам прошедшей зимы поняли, что отапливаться электричеством очень дорого. Сейчас наш дом полностью готов к подключению газа, установили оборудование, заключили договоры, подали документы на компенсацию расходов и очень ждем, когда газовую трубу подведут к нам, – уточнила жительница села Березняки Светлана Панкратова. – Большую помощь нам оказывает администрация села, в отделе по управлению территорией есть памятки со всей нужной информацией. Если кто-то боится, что это сложно – собрать документы, не стоит переживать, специалисты помогают в оформлении, всегда расскажут, что и как нужно сделать.

Газификация городского округа – приоритетное направление работы администрации города и мэра Сергея Надсадина. Масштабная задача по газификации всех муниципалитетов до 2025 года с целью сделать жизнь островитян более комфортной, экологически безопасной и экономичной поставлена правительством Сахалинской области и находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение». Муниципалитетом и правительством предусмотрен большой пакет мер поддержки. Можно компенсировать до 152 тысяч рублей на газификацию, а льготным категориям – до 202 тысяч с учетом оборудования. В 2022 году компенсацию за газификацию получили 1094 семьи городского округа, с начала этого года подали документы на выплаты еще 505 новых абонентов.

Информация об алгоритмах газификации и памятки для населения опубликованы в специальном разделе на официальном портале администрации Южно-Сахалинска: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3802.