Выходные с ветерком: на юге Сахалина будет ощущаться влияние циклона

О погоде в субботу и воскресенье «Советскому Сахалину» рассказали в региональном управлении гидрометеослужбы. Атмосферная воронка, нагрянувшая в наши широты со стороны Японского моря 6 февраля, не отличается повышенными характеристиками. Циклон не очень глубокий и при этом довольно «скоростной», то есть не предрасположен задерживаться подолгу на одном месте. Отметившись на юге порывистым ветром и осадками, местами сильными и очень сильными, он направится в сторону Камчатки.

В ночь на субботу 7 февраля стихия еще продолжит дневное буйство в полную силу со снегопадом, метелью, ухудшением видимости до 500-1000 метров, порывами ветра до 23 метров в секунду, а днем сбавит обороты. В воскресенье низовая метель возможна на побережьях. В понедельник погода улучшится, похолодает, временами на юге возможен небольшой снег.

Рыболовам-любителям на заметку: циклон не мог не повлиять на состояние морского припая. По юго-восточному побережью острова, в том числе в заливе Мордвинова, дрейф льда усилился. При этом продолжилось динамическое разрушение ледяного покрова, образование торосов и наслоение льдин.

Проще говоря, выходить на лед опасно.

В Сахгидромете дополнили, что для февраля визиты циклонов вполне нормальное явление.

Семён РЕЧКИН.