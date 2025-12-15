Выхожу из траура

Перед Новым годом принято мечтать, радоваться, делиться с окружающими хорошим настроением. А я – о грустном.

Пять лет назад 31 декабря умер мой муж. Любимый. Пришёл с работы, сел за накрытый стол. Я отлучилась на кухню за какой-то приправой, вернулась, а он уже неживой. Обширный инфаркт.

Он работал в коммуналке, ремонтировал коммуникации, сами знаете, что это за труд. Видела, что сверхурочные даются ему непросто, но к врачам он не ходил – некогда было.

В феврале 2021 года ему должно было исполниться 60 лет. И Саша в последнее время всё говорил: «Дотяну до юбилея и выйду на пенсию. Буду рыбачить и отдыхать». И не дотянул всего полтора месяца…

Так я на пять лет осталась без праздника. Не могла радоваться без мужа. Его канун совпадал с днём памяти. Новый год встречала одна, в расправленной постели. Ставила закусочный стол, выпивала две рюмки коньяка: одну за Сашу, вторую за приход нового года – и спать под шум и блеск фейерверков за окном.

Как только друзья и дети ни пытались меня куда-то вытащить на празднование Нового года – я ни в какую.

А дети у нас хорошие, мы всем троим дали высшее образование. У них полное благополучие: живут в своих квартирах, есть машины, денежная работа. У моих подруг много проблем с детьми, а у меня, слава богу, никаких огорчений. И дети все эти пять лет очень тревожились за меня, постоянно звали на Новый год к себе. Сами-то они только первый год не праздновали…

Но у меня обиды на это нет. Праздник-то всеобщий, а у них всех дети. Нельзя лишать их чуда, сказки. Знаю, что первую рюмку они всегда выпивают за отца. Но если так совпали эти два события?

А пишу я, чтобы признаться: грядущий Новый год я уже буду встречать не одна, а в большой компании.

У старшего сына не квартира, а большой коттедж рядом с лесочком. Много места, уютно и есть возможность поводить хоровод вокруг живой ёлки во дворе. Он парень у нас хлебосольный, и большинство семейных праздников проходит в его «усадьбе». Да и друзей у него немало, и все любят собираться на его территории.

В общем, выхожу я из новогоднего траура. Отпустило…

Сейчас бегаю, ищу подарки для всей честной компании. А у меня только «своих» 19 человек: трое детей с парами, семь внуков, две мои сестры с мужьями, у одной дети на материке, у другой дочка с мужем и двумя ребятишками здесь, в Южном.

Я и раньше не оставляла их без подарков, а сейчас подбираю их с особым настроением.

Всем-всем желаю добра, радости. И главное – беречь тех, кто рядом, продлять им жизнь.

Саша мой был такой заботливый, трудолюбивый, доброжелательный, я была с ним счастлива. И всем того же.

Нина В., г. Южно-Сахалинск.

P. S.

Не сообщаю фамилии, не хочу «светиться». Написала просто, чтобы высказаться.